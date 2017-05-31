Французский театр поддерживает Кирилла Серебренникова

"Участь, уготовленная Кириллу Серебренникову, вызывает бурную реакцию, начиная с России и заканчивая Францией, - пишут Фабьен Дарж и Изабель Мандро во французской газете Le Monde. - С тех пор как российский режиссер подвергся 23 мая "жесткому" обыску, а затем был допрошен следователями, многочисленные артисты выразили ему свою поддержку". Так, сообщает издание, на церемонии вручения премии "Мольер" сама Изабель Юппер выразила свое беспокойство, заявив: "Господин Путин, оставьте его в покое. Лучше сходите на его спектакли".

Другие представители французского культурного сообщества, такие, как Оливье Пи, директор Авиньонского фестиваля, Дидье Дешам, директор Национального театра Шайо, или же Давид Бобе, директор Национального драматического центра Нормандии, в колонке, опубликованной 28 мая Libération, осудили "неадекватное обращение" с "этим великим деятелем искусства мирового масштаба".

Серебренников, поясняет издание, проходит по делу о "хищении", касающемся 200 млн рублей (примерно 3 млн евро) государственных субсидий, выделенных его театральной труппе "Седьмая студия" в период между 2011 и 2014 годами. Полиция, уточняет газета, наведалась даже в "Гоголь-центр", художественным руководителем которого Серебренников является с 2012 года. Сам режиссер, как передают авторы, на своей странице в Facebook назвал происходящее "чудовищной несправедливостью".

"Его сторонники изобличают операцию по запугиванию, проводимую против одной из самых талантливых фигур современной российской сцены, - говорится в статье. - В письме, обнародованном 25 мая, театральные критики, в свою очередь, вслед за другими сообщают о своих "подозрениях" относительно "политически мотивированного дела".

"Открытый гомосексуал, провокатор, 47-летний Кирилл Серебренников, автор, в частности, фильма "Ученик", представленного на Канском фестивале в 2016 году, в котором подросток превращается в фанатичного православного, осуществил революцию в российском театре своими порой едкими постановками классики национального репертуара", - говорится в статье.

Издание также сообщает, что уголовное дело, в рамках которого проходит режиссер, было открыто в результате расследования прокуратуры, инициированного в начале 2015 года по запросу консервативной ассоциации "Искусство без границ" против множества московских театров, подозреваемых, согласно анонимному источнику в министерстве культуры, который цитирует "Медуза", в "использовании нецензурной брани, пропаганды аморального поведения и порнографии".

В завершение авторы отмечают, что "многократно в последние годы артисты или культурные учреждения становились мишенью консервативных или ультраправославных движений на фоне атмосферы экзальтации патриотизма, создаваемой министерством культуры".