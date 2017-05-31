"Свидетели Иеговы" в России: после чтения Библии датскому гражданину угрожает до 10 лет тюрьмы

"На прошлой неделе в России арестован датский гражданин, ему угрожает до 10 лет тюрьмы после того, как он присутствовал на частной встрече "Свидетелей Иеговы", - пишет журналист Newsweek Джейсон Ле Мьер. Суд обвинил Денниса Кристенсена в экстремистской деятельности.

"ФСБ утверждает, что Кристенсен, женатый на российской гражданке и проживший в Орле 10 лет, был причастен к организации местной религиозной организации и управлению ею. Организация решительно оспаривает эти утверждения", - пишет автор.

"Это неправда, - сказал во вторник изданию Ярослав Сивульский, официальный представитель "Свидетелей Иеговы" в России. - Он никогда не был членом местной религиозной организации как юридического лица; он просто один из наших верующих в Орле. Ничего особенного".

Арест Кристенсена усилил опасения: постановление Верховного суда, которое оставило в силе запрет на деятельность отделений "Свидетелей Иеговы" как юридических лиц в России, позволит отдавать под суд кого угодно из "Свидетелей Иеговы" за отправление их религиозных обрядов.

"Его арестовали просто за чтение Библии, - сказал Сивульский. - Они преследуют людей, а не только юридическое лицо. Теперь они могут обвинять на этой основе кого угодно. Если они скопируют этот инцидент в других местах, никаких безопасных мест не останется. Они смогут прийти к вам домой и тому подобное".

"Сивульский добавил, что соседи "Свидетелей Иеговы" связываются с властями, чтобы сообщать о собраниях, - пишет автор. - "Россия этим известна", - заявил он".

Организация "Свидетели Иеговы" обратилась с письмом в Комитет министров Совета Европы.

"Мы воспользуемся всеми возможностями, чтобы побудить Россию к выполнению ее обязательств перед международным сообществом", - сказал Сивульский.