31 мая 2017 г. Эбигейл Джонс | Newsweek Олимпийский комитет России высказался о внешности гимнастки, надевшей феминистическую футболку 16-летняя российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала у себя в Instagram несколько своих фотографий в футболке с надписью Everybody should be feminist ("Все должны быть феминистами"), которые собрали более 2700 лайков, сообщает Эбигейл Джонс в Newsweek. "Эти фотографии могли остаться по большому счету незамеченными, если бы Российский олимпийский комитет не опубликовал в Twitter четыре из них с сексистским комментарием: "Может, и феминистка, зато красивая и талантливая", - говорится в статье. "Одна из пользовательниц Twitter, Евгения Сокольская, переводчица, спросила: "Почему "зато"? Что, феминистки не могут быть красивыми и талантливыми? Это, честно говоря, оскорбительно", - передает журналистка. Мельникова - чемпионка Европы 2017 года и член российской олимпийской команды, получившей серебряную медаль в Рио-де-Жанейро в прошлом году, говорится в статье. "Когда кто-то написал комментарий: "Ты конечно классная, но феменистка" (комментарий публикуется с сохранением орфографии и пунктуации автора. - Прим. ред.), Мельникова ответила: "Я не феминистка", - сообщает Джонс. - Ее ответу необязательно удивляться, учитывая, что когда в России кого-то называют феминисткой, это все равно, что, если бы в Сан-Франциско кто-то надел футболку с флагом Конфедерации (флаг южных американских рабовладельческих штатов в годы Гражданской войны 1861-1865 годов. - Прим. ред.), а затем сказал бы: "Я не расист", когда его раскритиковали бы за это". "Независимо от личных взглядов Мельниковой, я нахожу странным то, что олимпийский управляющий орган страны прокомментировал внешность 16-летней спортсменки или что бы то ни было, не относящееся к ее спорту и достижениям, особенно в ответ на ее личный пост в социальной сети", - сказала Линдси Грин, пишущая об олимпийской гимнастике для изданий New York, NBC Olympic Talk и Bustle и являющаяся вице-президентом по корпоративным коммуникациям в последнем журнале. Источник: Newsweek