Одни только украинцы не смогут восполнить дефицит рабочей силы в Польше

Иностранцы, приезжающие в Польшу, всегда удивляются тому, насколько в самой крупной стране Евросоюза на Востоке гомогенное население: доля иностранцев в Польше с ее 38 млн жителей составляет менее 1%. Доминик Фельдгес на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung отмечает, что в польских школах нет детей беженцев, а в польских офисах и на заводах почти не встретишь иностранцев.

Но эта картина хоть и медленно, но меняется, продолжает автор. На первой полосе экономической газеты Puls Biznesu не так давно можно было увидеть огромный график с почти отвесной кривой вверх, показывавший долю украинских работников, которые в 2016 году получили - по большей части временную - работу в Польше. Так, по сравнению с предшествующим годом их число выросло почти на две трети до примерно 1,3 млн человек. Более того, только в первом квартале нынешнего года было зарегистрировано еще 460 тыс. украинцев, что, согласно предварительному прогнозу на весь год, даст рост в 45%.

В последнее время польским компаниям становится все тяжелее находить достаточное количество работников среди местного населения. Польша страдает от "эмиграции рабочей силы в страны Западной Европы, где уровень дохода значительно выше". На этом фоне Украина, где 42 млн человек живут в значительно более бедных условиях, нежели Польша, представляет собой хороший источник трудовых ресурсов. Но в последнее время и украинский мотор теряет обороты, писала Puls Biznesu, имея в виду не слишком хорошие демографические перспективы восточного соседа.