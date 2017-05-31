Как Главное управление внешней безопасности Франции вербует сотрудников

Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE) запустило "операцию по привлечению" с целью вербовки новых агентов. Кандидаты на эти должности не всегда знают, с чем именно будет связана их работа. В своей статье мы попытались им помочь, пишет Жан-Марк Манаш на портале Slate.fr.

"Франция нанимает на работу новое поколение шпионов". Такое объявление DGSE вывесило на одном из своих сайтов. "Около 600 агентов" к 2019 году, по данным статьи, опубликованной в феврале в газете Le Figaro, и даже 1200, судя по репортажу на канале М6, вышедшему на прошлой неделе, - говорится в статье. - DGSE запустило настоящую "операцию по привлечению" с целью вернуть себе былую славу. С множеством статей, содержащих детальное описание потребностей в наборе (вернее, с указанием условий работы своих агентов): сюда входят игры-конкурсы для учеников лицея, многие выставки и телесериалы".

В апреле 2015 года DGSE "в виде исключения" открывает свои двери перед газетой Journal du Dimanche. Статья была посвящена молодым шпионам, пришедшим на службу после истории с "Шарли Эбдо", где говорилось, что "после январских терактов число добровольных кандидатов на работу в DGSE утроилось, в то время как бюджет по набору сотрудников продолжает повышаться".

"Всякая идея "бондианы" полностью исключается, - пояснял в этой статье Венсан Нибурель, заместитель начальника управления DGSE, вербовщик будущих шпионов. - Конечно, мы занимаемся ненормальным ремеслом, но, как и все нормальные люди, следуем этике, не терпящей никаких отклонений; возможно, это профессия хулиганов, но мы действуем, как джентльмены".

В интервью газете Le Point актер Матьё Кассовиц рассказывает, что в DGSE ему объяснили, что "они не нанимают фанатиков" и что "патриот" не является опасным словом: "Они нанимают людей, способных на интеллектуальные и философские рассуждения. На поверхности эти люди кажутся обычными, но все сотрудники DGSE имеют философский склад ума. Каждый вечер, ложась спать, они задают себе моральные и этические вопросы".

DGSE не сообщает подробностей, кандидатов из какой сферы деятельности оно набирает: в первую очередь выделяется потребность в лингвистах и "талантливых инженерах, различных убеждений и любого возраста, владеющих современными техниками и технологиями" (в частности, в области информационной безопасности и социальных сетей, криптоматематики), говорится в статье.

"Операция по привлечению", как правило, не вдается в детали, позволяющие лучше оценить, что именно в реальной обстановке должны совершать в настоящем и в будущем те агенты, которых так стремится завербовать DGSE", - подытоживает Манаш.