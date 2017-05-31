Правительство Германии хочет лишить денег страны Восточной Европы

"В будущем правительство Германии, кажется, намерено применять к странам-членам ЕС, которые не придерживаются основных принципов сообщества, максиму: не хотите соблюдать обязательства - почувствуете это на своем кошельке", - пишет политический обозреватель журнала Der Spiegel Маркус Бекер. Другие меры ЕС против авторитарных тенденций в таких странах, как Венгрия и Польша, до сих пор были в целом неэффективны. В 8-страничном документе немецкого Минэкономики, который находится в распоряжении издания, сказано, что "в настоящее время проверяется, можно ли привязать получение субсидий от ЕС к соблюдению конституционных принципов отдельными странами".

Документ под названием "Позиция правительства ФРГ по политике субсидий Евросоюза после 2020 года" предлагает новое распределение финансовых средств между богатыми и более бедными странами ЕС на следующие семь лет. Дискуссия вызвана "Брекзитом": в связи с выходом из ЕС Великобритании в сообществе будет недоставать 10-13 млрд евро в год. Поскольку ЕС не хочет влезать в долги, говорится в статье, "есть только две возможности покрыть дефицит: либо сэкономить, либо получить дополнительные средства от других плательщиков".

В то же время страны Западной и Северной Европы не особо готовы платить за Великобританию, и потому "Брекзит" оказывается "удобной возможностью заново пересмотреть перераспределение средств". "Все субсидии должны быть проверены с критической точки зрения", - говорится в документе федерального правительства.

Сейчас субсидии от ЕС получают преимущественно восточноевропейские государства, среди которых есть и "отличившиеся установкой на отказ от приема беженцев", и "нарушающие основные ценности ЕС". Больше всего опасений у Еврокомиссии вызывает национал-консервативное правительство Варшавы. В Брюсселе, как говорится далее, даже начали процедуру проверки польских законов, но, вместо того чтобы уступить, польское правительство стало еще интенсивнее нападать на нынешний курс Евросоюза.

Апогей был достигнут в прошлую среду, когда польский премьер-министр Беата Шидло воспользовалась терактом в Манчестере для "генерального наступления" на ЕС, пишет Бекер. Шидло заявила, что Польша не даст шантажировать себя европейской элите, которая "ослепла от своей политкорректности". "Если европейцы не поднимутся с колен, они будут оплакивать своих детей каждое утро", - добавила она.

В целом, в Брюсселе и ряде других европейских столиц сильно недовольны строптивыми восточноевропейцами. Уже не первый месяц политики из нескольких стран Западной Европы, в том числе новый президент Франции Эммануэль Макрон, требуют ввести финансовые санкции. С предложением сократить гранты для непокорных стран выступила и Еврокомиссия, говорится в статье.

Однако даже противники правительств в Варшаве и Будапеште сомневаются в действенности подобных мер, признает автор. "Если смотреть с точки зрения поддержки избирателей, то в Польше правит правительство меньшинства", - утверждает эксперт немецкой партии ХДС по вопросам внешней политики Эльмар Брок. По его словам, "80% поляков за Евросоюз, и сотни тысяч выходили с демонстрациями в поддержку европейских ценностей". "Их нельзя наказывать", - уверен Брок. Против того, чтобы "превращать субсидии в инструмент наказания", высказывается и еврокомиссар по вопросам региональной политики Корина Крецу.

Брок обращает внимание и на то обстоятельства, что бюджет Евросоюза в конечном счете принимается единогласно и потому "вряд ли можно ожидать, что Польша или Венгрия проголосуют за то, что в будущем они получат меньше денег".