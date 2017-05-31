Джон Кеннеди как главный свидетель защиты Трампа

По некоторой информации, зять Трампа Джаред Кушнер налаживал неформальные контакты с Москвой. Почему это трактуется чуть ли не как измена родине? Именно неформальные связи в ходе кубинского кризиса 1962 года спасли мир от ядерной войны, уверен корреспондент Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Несостоятельность Дональда Трампа как президента США уже никак не приукрасить. Его президентство - это катастрофа, в чем очередной раз мир убедился в ходе его первого заграничного турне, - утверждает автор. - Однако манера, в которой трактуются попытки его зятя Кушнера наладить неформальный канал связи с Москвой, вызывает определенные сомнения".

"Тайные каналы" между Белым домом и руководством других стран сами по себе не являются чем-то плохим, даже когда на другом конце "провода" находится противоположная сторона какого-либо конфликта. Напротив: именно тогда неформальные связи и демонстрируют свою ценность. Правда, все зависит от того, для чего они используются", - замечает автор.

Он вспоминает о кубинском кризисе 1962 года, который мог перерасти в ядерную войну, если бы тогдашний президент США Джон Кеннеди не задействовал тайные каналы связи с Кремлем. "Он не доверял спецслужбам и военному руководству", - подчеркивает фон Маршалл.

В результате договоренностей, достигнутых через его брата Роберта Кеннеди, ситуация с размещением советских ракет на Кубе и попытками Вашингтона свергнуть режим Кастро на Кубе разрешилась мирным путем.

"Вернемся в 2017 год, - продолжает автор. - Россия попыталась повлиять на исход президентских выборов в США, поскольку для Москвы более привлекательным вариантом казался президент Трамп, а не президент Клинтон - в пользу этой версии говорят результаты работы нескольких следственных комиссий. В этом же контексте проверяются связи доверенных лиц Трампа и представителями Москвы. Так, советник по нацбезопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, поскольку сообщил неправду о масштабах и содержании своих переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком".

Теперь в центре расследования оказывается Джаред Кушнер, который в период между победой Трампа в ноябре 2016 года и вступлением в должность в январе 2017 предположительно налаживал связи с российским руководством в обход официальных каналов. "С точки зрения американских спецслужб, которые, по всей видимости, и являются источником этих обвинений, досадно, что президент имеет возможность действовать так, что подробности его шагов остаются для них неизвестными. Но с точки зрения демократического общества все наоборот: в задачу спецслужб не входит надзор за демократически избранным руководством страны - даже при том, что они утверждают, что получили информацию не в результате прослушки Трампа или Кушнера, а благодаря слежке за российским послом".

"Тем более демократическое общество не может проглотить тот факт, что спецслужбы выступают против президента и пытаются сместить его ближайших сотрудников", - замечает фон Маршалл.

"Если неофициальные каналы связи с Кремлем должны были служить администрации Трампа для поиска возможных компромиссов между западными и российскими интересами на Украине, в Сирии или в дальнейшей судьбе ядерных конфликтов с Ираном или Северной Кореей, против этого возразить нечего. Но, если тайные контакты были призваны скрыть бизнес-интересы Трампа в России или заретушировать нелегальные договоренности с Москвой в ходе предвыборной кампании, это уже нечто другое", - уверен обозреватель.

"Злостной клевете" или "подрыву репутации" - так называются подобные попытки дискредитации оппонента в американской политике - не место в расследованиях. "Они скорее демонстрируют тревожную заинтересованность спецслужб поставить свои полномочия выше полномочий законно избранной власти. И пока не доказано обратного, Джаред Кушнер должен считаться невиновным", - подытоживает автор публикации.