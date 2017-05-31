Германия против саммита НАТО в Стамбуле

В 2018 году саммит Североатлантического альянса должен был пройти в Турции. Однако правительство ФРГ и некоторые партнеры Германии по альянсу хотят перенести саммит в Брюссель. "Новым витком эскалации конфликта с Анкарой" называет эту инициативу постоянный автор Die Welt Кристоф Б. Шильц.

Формально решение о месте проведения саммита НАТО в 2018 году альянс еще не принимал. Пока все ограничивалось лишь приглашением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу в Стамбуле - и многое говорило в пользу того, что приглашение было принято, говорится в статье.

"Но теперь, - сообщает Die Welt, - в вопросе наметился коренной перелом. Несколько членов альянса во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией высказались против Стамбула как места проведения саммита".

"Мы не хотим повышать статус Турции на международной арене и делать вид, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", - заявляют высокопоставленные представители из дипломатических кругов НАТО.

Вместо этого предлагается провести саммит в 2018 году в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Эту позицию поддерживают 18 стран ЕС, входящих в оборонный альянс, а также Канада. Бельгия готова к проведению встречи в Брюсселе", - говорится в статье.

"Решение против проведения встречи в Стамбуле несет в себе взрывоопасный потенциал. Это выпад против Эрдогана, которому такое значимое мероприятие, как саммит Североатлантического альянса в Турции, мог бы придать политический вес".

Как замечает немецкий журналист, союзники по НАТО все больше недовольны политикой Анкары. Они выражают несогласие с волной арестов и ограничениями демократических принципов на Босфоре. "Кроме того, в качестве ответа на критику из Вены Анкара препятствует участию Австрии, важнейшего партнера НАТО, в военных учениях альянса, тем самым ставя под угрозу балканские операции".

К тому же, добавляет автор статьи, Анкара хочет приобрести у Москвы систему противовоздушной обороны С-400, а "также препятствует визитам немецких парламентариев на базу бундесвера в турецком Инджирлике, поскольку Берлин предоставил убежище турецким офицерам (которые на родине подозреваются в причастности к путчу летом 2016 года. - Прим. ред.)".

СДПГ, говорится в статье, настаивает на выводе бундесвера с турецкой авиабазы, ХДС/ХСС выступает против.