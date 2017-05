31 мая 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post Немцы недоумевают, почему Трамп всё критикует их, а не Россию или Саудовскую Аравию "В последние недели президент Трамп то и дело обрушивается с критикой на Германию. Во вторник он совершил последнюю атаку - в Twitter, сделав своей мишенью оборонные расходы Германии и ее торговые практики", - сообщает Рик Ноак в The Washington Post. "Немцы, уже давно ставшие противниками многих предвыборных обещаний Трампа, раздражены и встревожены тем, что он критикует их страну. Они недоумевают, почему лидер самого влиятельного союзника Германии как будто охотнее критикует их страну, чем государства с сомнительным отношением к правам человека", - говорится в статье. "Европейцы думают, что Трамп относится к ним хуже, чем к таким странам, как Россия или Саудовская Аравия", - сказал Штефан Бирлинг, эксперт по трансатлантическим отношениям в Университете Регенсбурга (Германия). "Столкнувшись с вербальными атаками Трампа на Германию, канцлер Ангела Меркель, известная осторожностью в подборе слов, кажется, все более откровенно высказывается о продолжающемся ухудшении германо-американских отношений, - отмечает автор. - Она никогда не поддерживала Трампа, однако изначально выразила готовность сотрудничать с ним, если он будет уважать такие ценности, как "достоинство любого и каждого человека". Ее предложение поддержки на определенных условиях, сделанное на следующий день после избрания Трампа, подразумевалось и как приглашение к совместной работе, и как тактичное предупреждение". "Меркель нужно увеличить дистанцию между собой и Трампом, который исключительно непопулярен в Германии", - сказал Марсель Дирсус, политолог из Кильского университета (Германия). "Но как далеко готова пойти Меркель? Дирсус предупреждает, что Германия остается зависимой от Соединенных Штатов, особенно от их армии", - передает автор. "Германии придется сотрудничать с США, хочет она этого или нет", - сказал Дирсус. Прошлой весной Меркель объявила, что хочет за ближайшие три года почти вдвое увеличить немецкий оборонный бюджет, доведя его до 27 млрд долларов. Однако Соединенные Штаты каждый год тратят на оборону 664 млрд долларов. "Меркель едва ли сдружится с Трампом, как с бывшим президентом Бараком Обамой. Но просто игнорировать его она тоже не сможет", - резюмирует Ноак. Источник: The Washington Post