31 мая 2017 г. Майкл Бендер, Эли Стоколс | The Wall Street Journal Трампу угрожает нестабильность: расследование по России распространяется на его ближний круг "Президент Дональд Трамп, вернувшись из своей первой зарубежной поездки, во вторник столкнулся с новыми реалиями в Вашингтоне, которые тревожат Белый дом", - пишет The Wall Street Journal. Трамп "узнал, что его личный адвокат теперь вовлечен в проверки со стороны Конгресса относительно связей его команды с Россией, а также объявил об отставке своего директора по связям с общественностью и опросил новых кандидатов на пост директора ФБР - через три недели после того, как он внезапно уволил последнего", сообщают корреспонденты Майкл Бендер и Эли Стоколс. "И в Белом доме он продолжил обсуждение вопроса о том, должны ли США выйти из многостороннего климатического соглашения, заключенного в Париже", - отмечают авторы. "Пытаясь стабилизировать ситуацию вокруг Белого дома, Трамп использовал серию утренних записей в Twitter, чтобы привлечь внимание к политическим вопросам. В одном из твитов он призвал лидера сенатского большинства Митча Макконнелла ускорить принятие законопроектов о здравоохранении и налогообложении. Успехи в законотворчестве или объявление о Парижском соглашении могли бы дать Трампу некоторую передышку от ежедневных публикаций о расширяющемся расследовании со стороны специального советника Роберта Мюллера и Конгресса по поводу предполагаемых попыток России вмешаться в президентскую кампанию 2016 года и связей, которые Москва могла иметь с помощниками Трампа", - полагают журналисты. "Это расследование теперь распространилось на ближайший круг президента, на фоне того как в центре внимания оказались переговоры между российскими чиновниками и зятем Трампа и его главным советником Джаредом Кушнером", - говорится в статье. "Адвокат Кушнера заявил, что его клиент будет сотрудничать в рамках любого расследования и что ФБР пока с ним не связывалось. В течение переходного периода Кушнер встретился с главой государственного российского банка, оказавшегося под санкциями США", - напоминает издание. Он также встретился с Сергеем Кисляком, российским посолом в США. Кроме того, Кушнер рассматривал возможность установить прямую линию связи с русскими, по словам информированного источника. Бывший советник по вопросам национальной безопасности Трампа Майк Флинн также во вторник согласился передать свои деловые документы в сенатский комитет по разведке, по данным ознакомленного лица. Кроме того, ведущие следствие конгрессмены во вторник попросили многолетнего адвоката Трампа Майкла Коэна передать документы и принять участие в неформальном опросе. Этот запрос свидетельствует о том, что расследование на Капитолийском холме расширяется, включая в себя людей из ближнего круга бизнес-империи президента, отмечает издание. Коэн сказал в интервью, что он "со всем уважением отклонит" запросы от комиссий по разведке Палаты представителей и Сената. Трамп выразил свое разочарование тем, как освещаются эти расследования, заявив о "фальшивых новостях". Россия отрицает какое-либо вмешательство, добавляют журналисты. Источник: The Wall Street Journal