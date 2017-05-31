Две схожие стороны одной войны

Война на Украине расколола Донбасс на востоке страны. Как показывают результаты проведенного недавно исследования, это не отразилось ни на контактах по обе стороны от линии фронта, ни на украинской идентичности жителей региона, пишет Die Zeit.

"Возможно, из-за некоторого равнодушия в отношении войны на востоке Украины многие на Западе приходят к такому выводу: жители Донбасса, где Россия поддерживает сепаратистский режим, уже скорее русские, чем украинцы. Они уже все равно не чувствуют связи с Украиной, так что Киеву лучше отказаться от этой части своей территории. Однако результаты социологического опроса Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине (ZOiS) доказывают, насколько неправильным является это представление, сложившееся, прежде всего, на Западе".

"Украина сегодня - это поделенная надвое страна. Война на Востоке привела к возникновению линии фронта, вдоль которой до сих пор стреляют, несмотря на то, что в результате военных действий уже погибли более 10 тыс. человек. Политические усилия по реализации Минских договоренностей уже давно ни к чему не приводят. (...) Обе стороны конфликта способствуют дальнейшему расколу", - говорится в статье.

"С одной стороны, продолжается интеграция "народных республик" в российские структуры: на их территории выдаются российские паспорта, в качестве местной национальной валюты вводится рубль, происходит контроль над экономикой региона. Украинские власти, в свою очередь, прекратили социальные выплаты жителям оккупированных районов и блокируют транспортировку угля из ДНР и ЛНР", - поясняет издание.

Как пишет автор публикации, результаты проведенного недавно ZOiS исследования показывают, какие последствия война имеет для самоидентификации жителей по обе стороны линии фронта.

"В результате опроса 2400 человек (...) выяснилось, что интенсивность контактов между членами семей и друзьями, живущими по разные стороны от линии фронта, представляет собой полную противоположность действиям сторон конфликта", - замечает автор исследования, научный директор ZOiS Гвендолин Зассе. Лишь 3-4% опрошенных признались, что не имеют никаких связей по другую сторону линии фронта.

"Война никак не повлияла на самоидентификацию большинства респондентов: это признали порядка 62% тех, кто живет на подконтрольной киевским властям территории, и 45% жителей "народных республик", - передает издание.

"В большей степени русскими" чувствуют себя, что неудивительно, жители ДНР и ЛНР (26%). Подобное ощущение знакомо лишь 3% жителей другой части Донбасса.

Более 50% жителей подконтрольных Киеву территорий признали, что первостепенное значение для них имеет "их украинское гражданство" - как и пять лет назад. "Это свидетельствует о том, что самоидентификация как гражданина Украины превалировала еще до войны над этнической или региональной самоидентификацией и военные действия никак на это не повлияли", - отмечает Зассе.

Реакция на аналогичный вопрос жителей ДНР и ЛНР выглядит следующим образом, передает автор материала: 54% признали, что чувствуют себя в меньшей степени гражданами Украины, чем перед 2013 годом, 8% - в большей степени, а для 38% ничего не поменялось.

"Ощущение принадлежности к Украине как к своему государству по обе стороны линии фронта по-прежнему более ярко выражено, чем может показаться извне", - поясняет автор исследования.

"Однако это не означает, что люди повсеместно доверяют официальным государственным институтам - в обеих частях Донбасса наблюдается скептическое отношение". Неожиданным, по мнению автора статьи, является в целом негативное отношение к членству в НАТО и ЕС.

Более всего разнятся позиции жителей обеих частей региона в вопросе о будущем статусе Донбасса. "Абсолютное большинство - 65% респондентов - из подконтрольных Киеву областей выступает против особого статуса внутри Украины, 26% считают подобный статус необходимым, а 9% видят будущее региона в составе России. В ДНР и ЛНР 21% опрошенных жителей считают, что территория должна остаться украинской без введения особого статуса, 35% выступают за особый статус в составе Украины и 11% хотят войти в состав России. 33% высказываются за особый статус, только в составе РФ", - передает Die Zeit.

По мнению Зассе, вдохнуть новую жизнь в Минский процесс возможно лишь в том случае, если стремление к получению особого статуса Донбасса будет воспринято всерьез. "Киеву эта идея не по душе, там, похоже, уже смирились с потерей этих территорий", - пишет автор публикации, указывая на то, что подобная позиция, как показывают результаты опроса, является преждевременной. Что касается России, то "Москва, получается, не может быть абсолютно уверена в непоколебимой лояльности "народных республик" со столь разной самоидентификацией".