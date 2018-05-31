Скандал вокруг BAMF: миграционный хаос поглотил 55 млн евро

Германия беспомощно взирает на хаос в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF), идут разговоры о созыве специальной комиссии по расследованию. На этом фоне, сообщает Bild, стало известно о том, что ведомство в течение нескольких пользуется услугами консалтинговых фирм, тратя на это миллионы. Спрашивается, какого рода консультации получает BAMF?

"В период с 2015 по 2018 годы государство потратило свыше 54,8 млн евро на услуги таких консалтинговых фирм, как McKinsey, Ernst&Youngи Kienbaum, чтобы сделать ведомство более эффективным, продуктивным и дееспособным, - говорится в статье. - Договора с этими компаниями были заключены примерно до конца 2020 года".

Но на что пошли эти деньги, если в ведомстве обнаружились столь серьезные нарушения? - негодуют авторы статьи (скандал разгорелся вокруг предполагаемой коррупции в бременском филиале организации. - Прим. ред.). В ответе на запрос Левой партии федеральное правительство Германии указывает на то, что "McKinsey потребовала 11,6 млн евро за переорганизацию процесса рассмотрения миграционных дел. Еще 5,1 млн евро компания запросила за "консультации руководства в сфере стратегии". Сотрудникам Kienbaum выплачивается 493,6 тыс. евро за "развитие системы полномочий для руководящего аппарата" - эта программа до конца еще не реализована".

Как заявил представитель McKinsey в беседе с изданием, работу BAMF пока рано называть "безупречной", необходимы "дальнейшие улучшения".

В том же ключе высказывается и федеральное правительство. В ответе на запрос депутатов от Левой партии в качестве оправдания за длительные консультации говорится о том, что "в рамках работы консультантов следует гарантировать уже достигнутый потенциал по оптимизации с целью его дальнейшего расширения". "Простыми словами: окончания консультаций не предвидится!" - восклицают корреспонденты Bild.

"Теперь мы видим, что получается, если в ведомстве, отвечающем за человеческие судьбы, повышается "эффективность" работы в духе McKinsey", - заявила в беседе с Bild председатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

Как сообщает издание, ссылаясь на Die Welt и Nürnberger Nachrichten, BAMF в течение нескольких месяцев предоставляло временным сотрудникам доступ к более чем 2 млн документов в электронной системе Maris. По словам представителей ведомства, данные сотрудники не могли вносить изменений в документы - они могли только читать. Кроме того, "у них не было доступа к секретным документам", передают авторы.

"Эта информация противоречит ответу на запрос Левой партии в апреле 2018 года, в котором парламентский статс-секретарь в немецком МВД Штефан Майер сообщал о том, что "посторонние лица в целях защиты информации не имеют доступа к системе обработки данных Maris".

СвДП, отмечает издание, продолжает настаивать на необходимости созыва специальной комиссии по расследованию.