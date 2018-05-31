Чтобы все как у людей: соседи победителей лотерей чаще других становятся банкротами

"Если вам нужно было доказательство, что быть не хуже других - так себе идея, то вот оно, - пишет журналист Bloomberg Питер Кой. - В Канаде близкие соседи победителей лотерей склонны больше тратить на броские вещи, вкладывать больше денег в рискованные финансовые инструменты, больше занимать - в итоге они чаще объявляют себя банкротами".

Автор статьи ссылается на рабочий доклад Федерального резервного банка Филадельфии, подготовленный сотрудником банка Вячеславом Михедом, Сумитом Агарвалом из Джорджтаунского университета и Барри Школьником из Альбертского университета.

Первоначальная версия исследования привлекла широкое внимание общественности в 2016 году. В ней были представлены доказательства того, что соседи пытались не отставать от победителя лотереи в своих рядах и увеличивали расходы на вещи, которые все по соседству могли бы видеть - например, на машины, но не на мебель.

Как пояснил Михед, в новой версии добавлены некоторые важные детали. Одна из них заключается в том, что у заявивших о банкротстве соседей, как правило, больше денежных средств вложено в рискованные инструменты, такие как акции. "Это согласуется с теорией о том, что они надеялись подзаработать на рынке и сравняться с победителем лотереи", - отмечается в статье. Еще одно новое открытие: соседи победителей лотереи склонны больше брать в долг.

Исследователи сфокусировались на небольших выигрышах в лотерею, от 1 до 150 тыс. канадских долларов. Экономисты собрали данные по 7337 призам в одной из канадских провинций с 2004 по 2014 год и сузили исследование до районов с шестизначными почтовыми индексами. "Они выяснили, что выигрыш, эквивалентный среднегодовому доходу (29 тыс. канадских долларов), как правило, повышает число банкротств среди соседей на 6,6%", - говорится в статье.

"Есть один обнадеживающий знак: нет свидетельств того, что объявившие о банкротстве особенно часто указывали азартные игры в качестве причины своих финансовых неурядиц, - сообщает Bloomberg. - Это говорит о том, что они не покупали из суеверия больше лотерейных билетов в надежде на то, что удача соседа распространится на них".