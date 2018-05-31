Восставший из мертвых: странная история журналиста Аркадия Бабченко

29 мая появилась новость, что в Киеве убит очередной российский журналист, критиковавший режим Путина. 30 мая этот журналист, живой и здоровый, на пресс-конференции признал, что это была спецоперация украинских спецслужб. "Хитрая уловка? Трюк себе во вред? Добро пожаловать в мир геополитики в эпоху постправды, где это может быть и тем и другим", - пишет в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, внештатный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Марк Галеотти.

"Украинское правительство, похоже, сочло операцию успешной. Но, скорее всего, в итоге ее будут считать стратегической неудачей Киева", - считает политолог.

Тактика постановочного убийства вызывает на Западе недоумение: считается, что она подходит только в особых случаях. "Один офицер британской полиции, с которым я пообщался, назвал ее "такой вещью, которую чаще видишь в кино, чем в реальной жизни; почти всегда есть варианты получше, чем такого рода спектакль". Но украинцы даже апеллировали к этой театральности, сославшись на Шерлока Холмса в защиту такого метода", - пишет Галеотти.

На данном этапе невозможно сказать, была ли эта тактика лучшей, чтобы сохранить жизнь Бабченко и поймать тех, кто якобы стремился его убить. "Однако это не просто операция правоохранительных органов, - подчеркивает автор статьи. - Украина вовлечена в политическую войну с Россией и, по понятным причинам, использует эту операцию для продвижения своих интересов, возлагая вину за попытку убийства на агентов московских спецслужб"

"Заявив вначале об убийстве Бабченко, Киев увидел шанс воспользоваться тем, что все, и я в том числе, исходят из того, что путинская Россия - государство-убийца. Никто, даже россияне, не усомнились в смерти, даже когда Москва отрицала какую-либо причастность к ней", - отмечает Галеотти.

"Но то, что казалось тактической победой Украины, может оказаться чем-то вроде стратегического поражения, - полагает автор. - Во-первых, в следующий раз, когда в подобной тайной операции покажется след Москвы, она теперь будет разыгрывать "аргументы Бабченко". В прошлом эти заявления о западных операциях под чужим флагом звучали неубедительно, но сейчас они могут стать несколько более правдоподобными".

Во-вторых, пишет Галеотти, это была не только полицейская спецоперация - с самого начала ее использовали, чтобы набрать политические очки против Кремля. Участие журналиста в подобном обмане играет на руку России, которая давно утверждает, что журналисты - не бесстрастные свидетели, а инструменты.

Москву невозможно победить, играя в ее же игру, убежден политолог. "Занимаясь информационными операциями, которые поднимают вопросы об объективности и благонадежности СМИ и даже премьер-министра, Киев вносит свой вклад в растущее ощущение того, что истина непознаваема, сегодняшний факт - это завтрашний миф, а одни теории, слухи или обвинения столь же заслуживают доверия, как и другие", - считает Галеотти.

"Что Бабченко жив, это отличная новость, - пишет автор. - Тот, кто пытался его убить, по сообщениям, находится под стражей, и это тоже отлично. Но давайте дадим последнее слово полицейскому, который мне сказал, что, вероятно, был и другой способ добиться этого. Он помолчал и вздохнул: "Иногда люди слишком умничают на свою беду".