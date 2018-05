31 мая 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Может ли один миллиардер спасти российский футбол? "Морозной февральской ночью "Реал Мадрид" приехал на юг России, чтобы провести решающий матч с местными выскочками - футбольным клубом "Краснодар", пишет корреспондент Financial Times Макс Седдон о матче юношеской лиги УЕФА. Ведя быструю атакующую игру, которую владелец клуба, миллиардер Сергей Галицкий, сделал показательной для клуба, "Краснодар" имел преимущество во владении мячом и близко подошел к победе в матче - но потом сломался на серии пенальти, говорится в статье. "Галицкий - не первый россиянин, который потратился на футбольный клуб, - комментирует Седдон. - Но вместо того, чтобы тратить деньги на дорогих иностранных игроков или купить клуб в Англии, Галицкий мечтает завоевать трофеи с командой, состоящей исключительно из местных игроков". "Он начал создавать "Краснодар" с нуля в 2008 году и с тех пор потратил 90 млн долларов на новейшие объекты на тренировочной базе клуба, где постоянно проживают 320 молодых кандидатов в команду и еще 11 тыс. детей со всего региона тренируются на 27 полях", - передает Седдон. "Если он преуспеет, это станет огромным шагом для российского футбола, который пребывает в плачевном состоянии накануне проведения чемпионата мира, за которым будет наблюдать публика во всем мире", - полагает автор. Галицкий вырос в Лазаревском, пригороде Сочи, - его настоящее имя Сергей Арутюнян, он поменял армянскую фамилию своего отца на фамилию жены. Закончив университет, он работал в банке и торговал косметикой, а в 1998 году открыл свой первый магазин "Магнит" в Краснодаре. "Само собой, у нас были проблемы все время, - рассказывал Галицкий в 2011 году. - Например, после того как мы открыли магазин в одном городе и отказались платить [за крышевание], кто-то положил траурный венок у двери моей квартиры с надписью: "От местной братвы". Кто-то бросил гранату в наш офис. В один из наших магазинов явились люди с автоматами". Предпочитая Москве российскую провинцию, в 2008 году "Магнит" стал второй крупнейшей розничной сетью в России. Он разместил свои акции на Лондонской фондовой бирже. Учитывая огромные расстояния и ужасные дороги России, Галицкий создал логистические системы, которые отслеживали склады магазинов "Магнит" в географически разбросанных городах и рассчитывали поставки скоропортящихся товаров, говорится в статье. Галицкий - один из немногих российских бизнесменов, создавших состояние с нуля без приватизации по дешевке национальных ресурсов и без политических связей. Он также был одним из немногих, кто не жил в Москве, отмечает автор. "Единственное, что объединяет его с олигархическим классом (кроме яхты), - это его любовь к футболу", - пишет Седдон. "В то время как другие российские клубы ищут молодые таланты по всей стране, почти две трети "Краснодара" - местные жители. Созданная Галицким академия дает им полное среднее образование, включая курсы иностранных языков, математики и шахмат, другой страсти Галицкого", - говорится в статье. Десять лет назад российская футбольная сборная была на высоте: она вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в 2008 году, пишет корреспондент. "В 1990-х не было денег. Потом, когда они появились, мы развратили наших игроков большими контрактами, и они перестали добиваться успехов. Цены на нефть росли с 2003 по 2012 год, но у нас никогда больше не будет таких денег", - говорит спортивный комментатор Кирилл Дементьев. ФК "Краснодар" Галицкого принял на вооружение такой же подход с ориентацией на затраты, который способствовал успехам "Магнита". Его статус одного из немногих финансово стабильных клубов в стране оправдался в 2011 году: "Краснодар" попал в премьер-лигу, когда вышестоящая команда заявила, что не может позволить себе такое финансовое бремя, говорится в статье. "После того как от планов проведения ЧМ в Краснодаре отказались в пользу Сочи, Галицкий потратил около 300 млн долларов на строительство собственного стадиона в стиле римского Колизея. Фабио Капелло, бывший тренер сборных Англии и России, сказал, что объекты Краснодарского края являются лучшими в мире; испанская сборная будет тренироваться там в промежутках между матчами ЧМ", - пишет корреспондент. К 2014 году "Магнит" Галицкого был крупнейшей частной компанией России стоимостью более 30 млрд долларов. Однако в первые месяцы после присоединения Крыма президент Владимир Путин запретил импорт большей части западных продуктов в ответ на санкции, что поставило крест на миллиардных доходах "Магнита", говорится в публикации. "Летом того года главы российских футбольных клубов встретились, чтобы обсудить, принимать ли крымские команды в российскую лигу. Стремясь продемонстрировать свой патриотизм, но боявшиеся, что такой шаг навлечет на них санкции, которые могут поставить под угрозу проведение ЧМ, главы клубов сомневались, спрашивать ли Путина, что он хочет от них", - повествует Седдон. Галицкий знал, что голосование за это сделает его очевидной мишенью для санкций США. Он был готов пожертвовать "Магнитом" - но только по приказу Путина. В конце концов, в качестве компромисса была создана отдельная крымская лига, говорится в статье. Вместо этого Галицкий пожертвовал "Магнитом" в феврале этого года. Проблемы копились в течение многих лет. Люди, знающие Галицкого, считают, что он настолько поглощен футболом, что потерял интерес к "Магниту". "Оставив свой бизнес, насколько Галицкий сможет реализовать свою мечту о футболе?" - задается вопросом Седдон. Даже его поклонники признают, что у "Краснодара" никогда не будет финансов для конкуренции с европейскими суперклубами. Герман Ткаченко, ранее менеджер "Анжи" (Махачкала), предупреждает, что Галицкий может стать "узником своей идеи с академией", которая требует огромных расходов. "Но он гений. Больше такого подхода нет нигде", - отмечает Ткаченко. Источник: Financial Times