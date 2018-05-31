Германия должна прекратить любезничать с Россией

Немцам необходимо больше реализма и жесткости в отношениях с путинским государством, иначе россияне не изменятся ни на йоту, заявляет в своей статье для немецкого издания Handelsblatt Штефан Рихтер.

С 2008 года Германия поддерживает с Россией партнерство с целью модернизации. Основная его идея заключается не только в том, чтобы модернизировать российскую экономику благодаря усиленному участию немецкой промышленности и уменьшить зависимость России от экспорта сырья, но, прежде всего, в том, чтобы способствовать либерализации российского общества.

"Однако честная оценка ситуации спустя десятилетие показывает, что такое намерение оказалось провальным, потому что правительство российского президента Владимира Путина не сделало ровным счетом ничего для того, чтобы вдохнуть жизнь в идею совместной модернизации огромного государства", - утверждает Рихтер.

Российская экономика по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Идея русской "Силиконовой долины" была пресечена Кремлем на корню. Творческие силы страны подвергаются травле - например, оказываются под домашним арестом из-за мнимых налоговых правонарушений.

Российская "модернизация" проявляется лишь в строительстве автомобилей для президента, создаваемых по образцу роллс-ройса. "Путин достиг своей цели: российское общество стало каким угодно, но не либеральным", - уверен автор.

По мнению журналиста, тяжело постижимым является тот факт, что некоторые представители немецкой политики и общества имеют склонность к бесконечным оправданиям России. "Стоит задаться вопросом, как долго русские еще должны водить нас за нос, чтобы мы, наконец, захотели посмотреть фактам в глаза", - пишет Рихтер.

Конечно, Германия должна вести политику, которая будет способствовать экономической и общественной модернизации России и приведет страну к более миролюбивому внешнеполитическому курсу, однако при этом немцам необходимо проявлять определенною жесткость, рассуждает журналист. "Если мы и дальше будем выступать поборниками Москвы, то будем нести прямую ответственность за то, что россияне по-прежнему непреклонно делают ставку на цинизм как принцип власти. (...) Пока немецкая политика будет оставаться мягкой, россияне не изменятся ни на йоту", - утверждает Рихтер.

Путинская Россия действует сейчас так же, как Турция под властью Эрдогана. Оба правителя решительно выступают против всего, что в их глазах может оказаться либеральным или реформистским. Однако такое мышление связано с дальнейшим падением репутации на международной арене, уверен журналист.

Из-за быстрого развития Азии совершенно меняется расстановка сил в мире, и такая страна, как Россия, к 2050 году опустится в рейтинге стран с самой высокой численностью населения с 9-го на 16-е место. По доходу на душу населения Россия, вопреки всем великим обещаниям Путина, находится на 48-м месте, уступая Португалии, Польше, Венгрии и Малайзии, говорится в статье.

Все это говорит о том, что настоящие друзья России - это те, кто, как и Хайко Маас, отрицают любезничание в отношениях с Москвой. Только так можно помочь россиянам прийти к реформам, иначе они продолжат стоять "в трясине", что вызовет чувство безысходности внутри режима и среди населения. "Продолжение сценария представить легко: нет ничего проще, чем обвинить по сложившейся традиции другие страны в том, что они хотят "принизить" Россию, и одновременно сфокусироваться на укреплении военной мощи", - полагает Рихтер. Немецкая политика должна разорвать этот "заколдованный круг", призывает журналист.