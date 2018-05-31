Терезу Мэй осудили за "привычный режим" отношений после того, как консерваторы приняли 100 тыс. фунтов от жены бывшего союзника Путина

"Лейбористская партия обвинила Терезу Мэй в нарушении ее обещаний и продолжения отношений в "привычном режиме" с Россией после того, как Консервативная партия приняла очередное пожертвование в размере 100 тыс. фунтов от жены бывшего министра в правительстве Владимира Путина", - сообщает британская газета Independent.

Любовь Чернухина, мужа которой Владимира, бывшего заместителя министра финансов, раньше называли "путинским дружком", пожертвовала 112500 фунтов Консервативной партии за последние три месяца; в общей сложности, ее пожертвования составили 626500 фунтов с 2012 года, пишет автор статьи Мэтта Басби.

"Чернухины оказались в заголовках газет в 2014 году, когда госпожа Чернухина заплатила 160 тыс. фунтов за то, чтобы поиграть в теннис с Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном", - напоминает издание.

"Несмотря на неоднократные обещания того, что премьер-министр откажется от отношений с Россией "в привычном режиме", консерваторы приняли очередные 100 тыс. фунтов от жены бывшего министра в правительстве Путина", - заявил Джон Трикетт, член "теневого кабинета" министров.

"После того, как Борис Джонсон был вынужден признать, что он играл в теннис с Любовью Чернухиной, он пообещал, что подобные пожертвования будут ограничены, - добавил он. - Тереза Мэй должна объяснить, какие ограничения были введены и почему ее партия принимала деньги от личностей, связанных с путинским режимом, несмотря на ее обещания".

Чернухин, согласно сообщениям, был в хороших отношениях с Путиным в первые годы его президентства.

"Он работал в Министерстве внешней торговли СССР, а с 2000 по 2002 год занимал должность заместителя министра финансов", - говорится в статье.

"В 2004 году он был назначен президентским указом председателем государственного банка и получил орден Почета от Путина в 2004 году. Тем не менее, позже он был уволен со своего поста из-за преданности Михаилу Касьянову, активному критику Путина, и переехал в Великобританию с семьей через какое-то время", - напоминает издание.