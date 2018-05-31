Билла Браудера ненадолго задержала испанская полиция

Испанская и американская пресса сообщает об инциденте, который произошел в среду в Мадриде с британским финансистом американского происхождения Биллом Браудером, известным своими кампаниями за введение "Закона Магнитского" и его аналогов в западных странах.

"Критик Кремля Билл Браудер был ненадолго задержан в Мадриде на основании российского ордера на арест" - так описана ситуация в заголовке The Washington Post. Журналисты Памела Рольф и Джеймс Маколи отмечают: "Этот арест в столице европейского государства породил опасения перед российским влиянием на зарубежной территории. Этот вопрос особенно волнует Великобританию, где в марте стали мишенью атаки с применением нервно-паралитического газа бывший российский разведчик и его дочь - Сергей и Юлия Скрипаль. Министр иностранных дел Борис Джонсон сказал, что в среду поговорил с Браудером и рад его освобождению, но добавил: "Москве следует сосредоточиться на привлечении к ответственности тех, кто несет ответственность за смерть Магнитского".

"Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в российской тюрьме, был юристом Браудера. Магнитский раскрыл схему предполагаемой налоговой аферы; по его утверждению, афера касалась 230 млн долларов в совокупности, в ней участвовал ряд российских чиновников; а затем ему были предъявлены обвинения в том, что он совершил эту аферу сам", - говорится в статье.

"В отместку за "Закон Магнитского" российские власти в 2013 году отправили Браудера и покойного Магнитского заочно под суд за аферу с налогами. С тех пор российские власти многократно пытались добиться ареста Браудера через Интерпол", - говорится в статье.

"Критик Кремля задержан в Испании в то время, как Москва занимается запугиванием на расстоянии" - гласит заголовок в The Wall Street Journal. "В среду испанская полиция, действуя по запросу России, ненадолго задержала в Мадриде Билла Браудера, видного критика Кремля; это заостряет внимание на попытках Москвы запугать ее критиков, даже когда те находятся за границей", - пишут корреспонденты Джиннетт Нойман и Джеймс Марсон.

Вскоре Браудер был освобожден. "Запрос больше не имел силы, сказал представитель Национальной полиции Испании", - поясняют авторы.

Вскоре после освобождения Браудер написал в Twitter: "Испанская Национальная полиция только что отпустила меня после того, как генсек Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять новое российское уведомление Интерпола с красным углом. Это шестой раз, когда Россия в моем случае злоупотребляет Интерполом".

Издание сообщает: "Представитель Интерпола сказала, что в отношении Браудера никогда не выдавалось "уведомление с красным углом", то есть предписание о розыске. В прошлом году Россия просила о сотрудничестве при поиске информации об этом инвесторе, но Интерпол счел просьбу "не соответствующей правилам" и удалил, добавила представитель".

"Браудер написал в Twitter, что приезжал в Мадрид передавать доказательства испанскому прокурору о "колоссальной сумме денег из дела Магнитского, которая утекла в Испанию. Теперь, когда я на свободе, моя миссия продолжается", - сообщает издание.

"Заклятый враг Путина помогает Испании расследовать дело об отмывании 30 миллионов" - утверждает в заголовке испанская AВС. Журналист Пабло Муньос, сообщив, что Браудера задержали и отвезли в комиссариат, пишет: "Как пояснили ABC источники в полиции, задержание объяснялось международным ордером на арест, который был распространен российским Интерполом и передан Испании. В среду сработал сигнал тревоги о пребывании Браудера в гостинице, и полиция, что логично, решила действовать. В полицейском участке, как обычно, было проверено, остается ли ордер в силе. Тогда Генеральный секретариат Интерпола сообщил, что ордер не должен действовать, так как есть подозрения, что об аресте просили по "политическим мотивам". В свете этого ответа Браудер был оставлен на свободе".

Издание замечает: "В Москве информация была вначале воспринята с осторожностью и определенным удовлетворением, а затем замалчивалась. А в Антикоррупционной прокуратуре в Мадриде крайне удивились, поскольку как раз в среду Браудер должен был вручить документы прокурорам, расследующим отмывание в нашей стране более 30 млн евро из числа 230 [млн], которые, по словам предпринимателя, в 2007 году присвоили высокопоставленные лица из администрации Путина".

Автор сообщает: "Наконец, встреча в Мадриде смогла состояться, и, по словам источников, опрошенных ABC, все было так, как прогнозировалось. Браудер, вместе со своим адвокатом принесший обещанные документы, даже поблагодарил за то, как полиция обращалась с ним весь период, пока он был задержанным".

Об испанском расследовании газета сообщает, что "в центре - отмывание 30 млн евро", расследование стало результатом жалобы Hermitage Capital Management - инвестфонда Браудера - в испанскую Антикоррупционную прокуратуру. "Собственно, он подавал ее дважды, потому что в первой, на взгляд прокуратуры, не было материалов для возбуждения дела. Была и вторая жалоба, в которой косвенные улики действительно были квалифицированы как убедительные. Предполагается, что ненадлежащие операции осуществлялись между 2008 и 2014 годами и состояли в приобретении недвижимости, из которого извлекали выгоду физические лица российского происхождения, а также фирмы. Также, по-видимому, приобретались автомобильные запчасти, стройматериалы и ткани, помимо других товаров", - говорится в статье.