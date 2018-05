31 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Фейковые пули" в спину журналиста не прибавят авторитета Киеву Спектакль украинских спецслужб оставил странное послевкусие и может оказаться на руку Москве, пишут СМИ об инсценировке убийства ярого критика Кремля Аркадия Бабченко. Запад до сих пор "воздерживался от публичного троллинга и открытого надувательства, к которым прибегают русские", пишет Эпплбаум, но СБУ "нарушила табу". Неужели у Киева не было другого способа спасти Бабченко - не ставя под удар доверие к украинским властям и международным СМИ? "События приняли оборот, достойный Голливуда: в среду украинские власти объявили на пресс-конференции, что эмигрировавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, который считался погибшим, жив. Накануне украинские власти сообщили, что он был застрелен, и указали на Кремль как на предполагаемого виновника его смерти", - пишет в испанской La Vanguardia корреспондент Марина Месегер. "На самом деле речь шла о тайной операции СБУ по поимке украинского гражданина, которого именовали "господин Г.", завербованного российскими властями для совершения "террористических актов", в том числе приобретения и хранения в тайниках оружия в Киеве и найма киллера для ликвидации Бабченко", - говорится в статье. "Операция была настолько секретной, что о том, что произошло на самом деле, не было абсолютно ничего известно до самого финала пресс-конференции, когда, почти что с иронией, было организовано появление Бабченко", - пишет автор. "Официальный Киев полагает, что Россия хотела совершить убийство во время финала Лиги Чемпионов, который проходил в минувшее воскресенье в украинской столице, поскольку российские СМИ высказывали предположение, что во время финала возможен теракт", - передает Месегер. Бабченко выразил уверенность в том, что за планами его убийства стояла Россия. "Господин Г. вручил мнимому киллеру старое фото на паспорт. По мнению Бабченко, это фото могло исходить только от российских властей", - говорится в статье. Автор отмечает: "С другой стороны, источники среди европейских дипломатов, живущих в Киеве, указали, что украинская операция, возможно, была осуществлена с помощью американских и британских спецслужб". Операция была настолько засекречена, что всецело обманула окружение Бабченко, как пояснил один его близкий друг, отмечавший спасение Бабченко на Майдане Незалежности, сообщает журналистка. "Вчера вечером мы неудержимо плакали. Сегодня в шесть я искал траурные костюмы, чтобы взять их напрокат. Когда я его увижу, я его поколочу", - сказал друг. Украинские спецслужбы даже организовали фотосессию, чтобы фальсифицировать труп журналиста. Фото распространялось в российских каналах на Telegram. "Собственно, мы все были озадачены, потому что фото тела Бабченко вначале появилось в российских СМИ", - заметила журналистка сайта StopFake.org Олена Чуранова. Неожиданное воскресение журналиста Аркадия Бабченко крайне обрадовало промосковские СМИ и онлайн-активистов: они сочли, что наконец-то получили бесспорные доказательства операции "под фальшивым флагом", которую государство-противник провело ради манипуляции средствами массовой информации, пишет журналист The Guardian Джим Уотерсон. "Очевидно, аудитория в странах НАТО быстро теряет веру в журналистику, в то, что ей говорят телевидение, радио и интернет, - сказал Афшин Раттанси, ведущий передачи на телеканале RT, раскритиковав такие СМИ, как CNN и BBC". Он добавил: "Все эти организации должны принести огромные извинения за то, что берут, не проверяя, свои новости у сил, которые, видимо, хотят навредить России". Корреспондент RT Ханиша Сетхи провела параллели с предыдущими случаями, когда Москву обвиняли в причастности к смертям известных людей на Украине, упомянув о смерти Дениса Вороненкова, Олеся Бузины и Павла Шеремета. "Те, кто исследует Россию, говорят, что этот инцидент колоссально подкрепил мнение, пропагандируемое в российских СМИ и на каналах типа RT, что западные СМИ стремятся любой ценой очернить страну", - пишет автор, напоминая об интерпретации крушения малайзийского "Боинга" на Украине и отравления Скрипалей. "Это напрямую на руку России, это подтверждает версию, что эти действия - "провокации", организованные ее противниками, - сказал Стивен Хатчингс (Манчестерский университет). - Со стороны украинских разведслужб это невероятный идиотизм". Когда из Киева пришли новости о том, что застрелен критиковавший Путина российский журналист, кремлевская машина отрицания быстро набрала обороты, пишет в редакционной статье The New York Times. "Очередной случай русофобии", - кричали правительственные чиновники и их прислужники в СМИ. Реальность оказалась более причудливой: украинские спецслужбы объявили, что "смерть" Бабченко была спецоперацией, призванной сорвать план его убийства российскими спецслужбами. "Власти Украины, безусловно, должны объяснить, почему они сочли необходимым скомпрометировать репутацию журналистов, чтобы инсценировать этот странный инцидент. Несомненно, они дали пищу конспирологам и циничным обличителям "фейковых новостей" во всем мире, - отмечает издание. - Одно можно сказать наверняка: Кремль воспользуется этим официальным обманом, чтобы показать, до чего готовы дойти его враги, чтобы очернить Россию". Нет практически никаких шансов на то, что Россия признает какой-либо заговор против Бабченко, атаку на Скрипаля или участие в уничтожении самолета MH17, пишет NYT. "Путин, ветеран КГБ, возможно, считает, что лгать для защиты чести России оправданно. Но с каждым новым всплеском опровержений и попыток затемнить суть дела он и его Кремль выглядят все более лживыми и бесчестными", - говорится в статье. "Одной из причин, по которым демократические государства настолько неуклюже реагируют на поток грубой дезинформации, исходящей из России, состоит в том, что не существует очевидного способа нанести ответный удар, прямого ответа по принципу "глаз за глаз", - пишет колумнистка The Washington Post Энн Эпплбаум. "До сегодняшнего дня большая часть западных правительств официально воздерживались от публичного троллинга и открытого надувательства, к которым прибегают русские на регулярной основе", - говорится в статье. Но теперь украинские службы безопасности нарушили табу, полагает автор. Речь идет о "фейковом" убийстве ярого критика Кремля, журналиста Аркадия Бабченко. В среду вечером СБУ заявила, что убийство было постановочным, а целью этого была поимка настоящего киллера, которому заплатили 40 тыс. долларов, чтобы убить Бабченко. "По сути, эта операция имела больше общего с российской операцией, или даже со старомодной советской операцией, чем готовы признать украинские власти", - полагает автор. Цель была благородной, но выбранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к их правительству и СМИ. "Никто пока не объяснил, почему не нашлось менее изощренного и менее провокационного способа поймать преступника", - говорится в статье. "Эта история еще не закончилась, - пишет Эпплбаум: - еще будет рассказано о наемном убийце, деталях сюжета, поступит реакция украинской общественности Но, когда будут заполняться пробелы, будьте внимательны, потому что это показательное исследование. Вот что будет, если вы захотите потроллить русских, используя российские методы". "Спектакль украинских спецслужб оставил странное послевкусие", - замечает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет. Если сведения СБУ, согласно которым след предотвращенного покушения на журналиста Бабченко ведет к российским спецслужбам, верны, то справедливым будет утверждение о том, что безнаказанные убийства неудобных российских журналистов, в частности Анны Политковской и Юрия Щекочихина, вписываются и в предысторию Бабченко, пишет автор. Он является идейным сторонником Украины, противником аннексии Крыма и разжигания Россией войны в Донбассе. "В некотором смысле кажущаяся безумной шарада спецслужб подходит Бабченко", - полагает автор. "Бабченко часто выступает жестким, безжалостным и бескомпромиссным. Это не только усложняет личные отношения с ним, но и приводит к ссорам Бабченко с единомышленниками, потому что они для него недостаточно радикальны (...). В первую очередь Бабченко настраивает против себя тех, кто из-за разлада в отношениях с Западом в последние годы приобретал все больше влияния: оголтелые "патриоты", для которых любое отклонение от официального политического дискурса в России является доказательством предательства". "СБУ и Бабченко, кажется, убеждены в том, что такой из ряда вон выходящей инсценировкой они спасли жизнь репортера, однако (...) происшествие подрывает надежность государства и надежность СМИ, которые авансом доверяют его институтам, - продолжает Акерет. - В свете российского-украинского конфликта, атмосферы пропаганды и антипропаганды, которой активно содействует и Россия, действия украинских властей особенно шокируют". Нельзя сказать, что СБУ абсолютно чиста. "В войне на востоке страны, в отношениях с Россией и в ходе длившихся несколько лет внутриполитических конфликтов, предшествовавших Майдану 2013-2014 годов, спецслужба постоянно действовала бесцеремонно, ее обвиняли в нарушении прав человека и политических интригах", - отмечает автор. "Это не значит, что не нужно воспринимать всерьез опасность для жизни Бабченко", - подчеркивает журналист. Инсценировка смерти критика Кремля Бабченко была устроена спецслужбами Украины. То, что выглядит как тактическая победа Киева над Москвой, на деле может оказаться серьезной стратегической ошибкой и подарком Путину, считает московский обозреватель Die Welt Павел Локшин. "За последние 24 часа оппозиция в Москве и критики Путина в Киеве пережили невиданную палитру эмоций: от скорби в связи со смертью Аркадия Бабченко, гнева в адрес его убийц до внезапной радости. Однако сильнее всего оказалось чувство замешательства", - замечает журналист. "Воскресший журналист извинился перед своей женой, которая не была посвящена в планы инсценировки", - говорится в статье. "Радость в связи с тем, что Бабченко жив, омрачают методы СБУ, - пишет журналист. - До сих пор неизвестно, может ли в итоге украинская сторона действительно обвинить неких российских заказчиков в попытке совершить убийство". "Спецслужбы Киева определенно добились одного - дискредитации всех журналистов и новостных агентств, которые доверяли информации, предоставляемой украинцами. Неслучайно, - отмечает Локшин, - глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар осудил действия СБУ. Для власти, подчеркнул он, опасно играть фактами и превращать журналистов в инструменты в своих выдуманных историях". "Неужели у Киева не было другого способа спасти Бабченко - не ставя под удар доверие к украинским властям и международным СМИ? На этот вопрос киевским властям еще предстоит ответить - как и на вопрос о том, как продвигается расследование совершенного два года назад в Киеве убийства критиковавшего Кремль журналиста Павла Шеремета", - заключает Локшин. Также по теме: Восставший из мертвых: странная история журналиста Аркадия Бабченко (Foreign Policy) Фальшивая смерть Бабченко: во Франции был прецедент с Вергилием Тэнасе (Le Figaro)