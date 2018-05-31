Фальшивая смерть Бабченко: во Франции был прецедент с Вергилием Тэнасе

Российский журналист и критик Кремля Аркадий Бабченко, о смерти которого во вторник объявили украинские власти, в реальности жив. Невероятная история, напоминающая дело румынского писателя Вергилия Тэнасе. В 1982 году французская контрразведка заставила всех поверить в убийство этого румынского писателя, оппозиционера Чаушеску, пишет журналистка Le Figaro Валентина Арама.

В 1982 году румынский писатель бежал во Францию. Управление территориального надзора (DST), тогдашняя служба контрразведки во Франции, было убеждено в том, что румынские спецслужбы "Секуритате" хотят устранить этого оппозиционера режиму, тремя месяцами ранее получившего французское гражданство. Публикация крайне критической статьи против Николае Чаушеску подтолкнула румынского диктатора к отдаче приказа об убийстве Вергилия Тэнасе, говорится в статье.

Жак-Мари Бурже, журналист и соавтор книги "Весьма особые дела" (Des affaires très spéciales), вышедшей в издательстве Plon, рассказывает об этом удивительном деле. "Было решено устроить большую мистификацию: необходимо было заставить поверить в смерть Вергилия Тэнасе (...), преследуемого режимом Чаушеску".

"20 мая 1982 года, едва выйдя из своего парижского дома, Вергилий Тэнасе был похищен. Его жена, не имея о нем никаких новостей, встревожилась и позвонила в DST", - описывает Бурже.

DST продержало Вергилия Тэнасе в течение трех месяцев в "надежном загородном доме" в Бретани, не препятствуя обвинению "Секуритате" в организации его убийства. 30 августа обман был раскрыт газетой Le matin de Paris. Позднее Вергилий Тэнасе появился и устроил пресс-конференцию, напоминает автор статьи.

"Дело Тэнасе - это история о защите, но это также политический месседж, - анализирует сегодня Жак-Мари Бурже для Le Figaro. - Нависшая над ним угроза явно существовала, но вдобавок ставилась цель дестабилизировать Румынию. В деле Тэнасе вопрос состоял в том, чтобы подпортить репутацию Румынии, которая представлялась слишком "мягкой". Еще это был месседж от России и Вашингтона, чтобы дать понять Чаушеску, что пора знать свое место".

Что касается Аркадия Бабченко, то использованный метод вызывает скепсис, отмечает автор статьи Валентина Арама. Цитируемый BBC российский журналист Андрей Солдатов, бывший коллега Бабченко, заявляет: "Это журналист, а не полицейский, и наша работа основана на доверии, что бы Трамп и Путин ни говорили о "фейковых новостях".

Однако в 1982 году, в момент исчезновения Тэнасе, "понятия "фейковых новостей" не существовало", напоминает Жак-Мари Бурже. "Никто не сомневался в том, что он действительно был ликвидирован, и раскрытие этого дела не шокировало общественное мнение".