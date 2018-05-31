Косово: сербский президент "готов обсудить все"

Александр Вучич выражает свою волю к урегулированию косовского вопроса с тем, чтобы войти в состав ЕС, не отрекаясь от близости Сербии с Москвой. Интервью с президентом Сербии записали журналисты Le Monde Бенуа Виткин и Сильвия Кауфман.

Собравшиеся 17 мая в Софии на саммите ЕС - Западные Балканы европейские лидеры подтвердили "европейскую перспективу", обещанную шести странам бывшей Югославии, которые годами терпеливо ждут у дверей Евросоюза, однако умерили их надежду на быстрое вступление, говорится в статье.

"Почему для вас так важно вступить в ЕС? Он сам переживает кризис", - заметили журналисты.

"Главной целью являются европейские ценности. Я хочу, чтобы моя страна принадлежала к такому типу общества, где действуют демократия, свобода, свободная торговля. К тому же 68% нашей внешней торговли осуществляется с ЕС, так что интерес к сближению очевиден. Более того, мы являемся частью Европы. Во время кризиса с мигрантами мы вынуждены были справляться с гораздо большим числом переездов, чем многие европейские страны, хотя мы в сто раз беднее их. И мы вполне достойно это осуществили", - сказал президент Сербии.

"В 2013 году мы подписали Брюссельское соглашение по нормализации наших отношений с косовской частью. Для нас это было очень трудно, но с тех пор мы исполнили все свои обязательства, содержавшиеся в этом документе, касающиеся полиции, правосудия, электорального процесса, энергии... Другая сторона взяла на себя лишь одно обязательство - сформировать сербские общины в зонах с сербским большинством. Ничего не было сделано. Европейцы могут убедиться, кто является более надежным партнером. И жители Косово должны понять, что ни у кого из нас нет будущего, пока этот вопрос не будет разрешен. Со временем нам всем придется пойти на уступки", - считает президент Сербии.

"Мы готовы обсуждать все, что может привести нас к компромиссному решению", - заявил Вучич.

"Многие люди в моей стране, даже большинство моих сограждан, предпочитают, чтобы этот конфликт остался замороженным. Они ждут какого- чуда, которое придет из России, Китая, Индии... Я никогда не поощрял такую позицию. Наоборот: замороженный конфликт может выйти из-под контроля в любой момент, малейший инцидент способен обрушить все здание", - отмечает Вучич.

"Параллельно с вашими европейскими амбициями, вы повсюду говорите о "нерушимой" дружбе, связывающей вашу страну с Россией. Это совместимо?" - спросили журналисты.

"Здесь нет никакого противоречия, - ответил Вучич. - Кстати, французский президент говорит то же самое, что Россия - дружественная страна. Мы, со своей стороны, хотим укрепить наши традиционные отношения с Россией, наше торговое сотрудничество. В военном отношении мы нейтральны. Однако мы намерены следовать по европейскому пути. Я говорю об одном и том же в Брюсселе, Вашингтоне и в Москве, и Владимир Путин никогда не выступал против наших европейских амбиций".

"В 2014 году вы не присоединились к европейским санкциям против Москвы. Сделаете ли вы это сегодня?"

"В качестве страны-члена ЕС мы станем выполнять все свои обязанности. Но на наших переговорах с Брюсселем о членстве в ЕС мы еще не открыли статью 31 [о внешней политике безопасности и обороны]. Я надеюсь и даже уверен, что через пять или шесть лет отношения с Россией полностью изменятся", - полагает сербский президент.

"Через пять или шесть лет, даже при самых оптимистичных сценариях, санкции, связанные с аннексией Крыма, по-прежнему останутся в силе..." - засомневались интервьюеры.

"Мы не признали Крым как составную часть России. Если бы мы так поступили, это означало бы, что мы поддерживаем независимость Косово", - указал собеседник издания.

"Тем не менее, войдите в наше положение. Какой постоянный член Совбеза ООН поддерживает нашу территориальную неприкосновенность? Россия. Разве мы можем действовать вопреки собственным интересам? Весь мир понимает нашу позицию", - пояснил Вучич.