Алексей Кудрин: "Необходимо снизить уровень коррупции в российской административной системе"

Экс-министр финансов и приближенный Владимира Путина стал председателем Счетной палаты России. На этом посту он планирует оказать влияние на президента по вопросу о реформах, которые, по его мнению, необходимо проводить незамедлительно. Интервью с Алексеем Кудриным записал корреспондент французской Les Echos Бенжамен Кенель.

"Владимир Путин переизбран на шесть лет. Каким должен быть приоритет его реформ?" - спросил журналист.

"Для предприятий необходимо значительно снизить административное и регулирующее бремя государства. Вмешательство чиновников должно сократиться вдвое! В первую очередь, посредством цифровизации услуг, которая позволит на 30% снизить количество чиновников за шесть лет и упростить все процедуры, а затем - с помощью новой политики комплектования кадров госорганизаций, которая позволит проверить их мотивацию и внедрить в администрацию новую культуру результата. Конечная же цель - снизить уровень коррупции в нашей системе", - ответил Кудрин.

"Санкции еще оказывают давление на рост российской экономики?"

"Санкции оказывают негативное влияние, даже если в отдельных секторах, в частности в агробизнесе, путем российских санкций был введен протекционизм и тем самым они стали более эффективными, - пояснил Кудрин. - Новые санкции Вашингтона могут нам стоить 0,4-0,5 пунктов экономического роста, который в этом году не превысит 1,7%".

"Недавний визит Эммануэля Макрона в Россию способен дать новый импульс франко-российским политическим и экономическим отношениям?"- спросил корреспондент.

"Его выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге стало прекрасным дружеским посланием России, - сказал Кудрин. - Однако Макрон не сделал конкретных шагов для того, чтобы наполнить содержанием свои обещания об улучшении отношений. Помимо дружеских речей, каковы реальные действия? Мы надеялись на заявление по поводу западных санкций против Москвы, например обещание не налагать новые санкции, и даже на начало ослабления отдельных уже существующих санкций. Это стало бы сильным сигналом для укрепления доверия".

"После переизбрания Путин не назначил вас ни в правительство, ни в президентскую администрацию, а поставил во главе Счетной палаты. Сможете ли вы играть важную роль?" - поинтересовался интервьюер.

"Безусловно, сейчас я вновь становлюсь высокопоставленным должностным лицом с более ограниченной свободой слова, чем прежде. Но я по-прежнему буду высказывать свою позицию и критиковать! В качестве председателя Счетной палаты у меня будет прямой доступ к президенту. Владимир Путин прежде всего прислушивается к тем, кто не только имеет собственное мнение, но и берет на себя ответственность за то, что делает. На посту главы Счетной палаты, независимой организации, передо мной стоит задача делать отчеты о правительстве, о его бюджете и финансовых счетах. Это даст мне дополнительную возможность выносить суждение о правительственной политике. Счетная палата под моим руководством также будет детально отслеживать реализацию целей и задач, определенных президентом. Будет настоящая экспертная оценка контроля над результатами", - пообещал Кудрин.