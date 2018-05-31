Оздоровительный комплекс "Ватутинки": "Мы готовы. Немецкая команда может приезжать"

Когда коллега немецкой журналистки Кристины Хебель услышала название подмосковного поселка Ватутинки, в котором во время чемпионата мира по футболу будет проживать сборная Германии, она рассмеялась: "название звучит несколько странно, мило и как-то экзотически", рассказывает журналистка на страницах немецкого издания Der Spiegel.

Для немецкой команды комплекс "Ватутинки" должен стать оазисом покоя вдали от столичного шума, заявили в Немецком футбольном союзе. Правда, за несколько дней до чемпионата покоя рядом с отелем для футболистов пока нет. В здании и на окружающей территории еще ведутся работы. Экскаватор копает грунт, рабочие соскабливают старую краску с ограждения теннисного корта, сгребают граблями мусор, обновляют асфальт, повествует журналистка.

Рабочие, естественно, слышали, что скоро здесь будут жить немцы. "Но мы, конечно, за нашу команду", - говорит один из работников. На вопрос о том, какие шансы есть у российской сборной, другой рабочий сухо ответил: "Никаких". Все засмеялись. После быстрого вылета из прошлых турниров российская команда пользуется в собственной стране не лучшей репутацией, отмечает Хебель.

В районе, к которому относятся также и Новые Ватутинки с пестрыми многоэтажками, живут около 25 тыс. человек, среди них много военных с семьями, продолжает журналистка. В Ватутинках по сегодняшний день находится военная база, также здесь расположена и военная спецслужба ГРУ. В парке Победы вспоминают о героях войны, аллея с их фотографиями является единственной достопримечательностью города. Там можно увидеть надпись: "Слава героям войны 1941-1945!", фотографии Сталина, битвы в Сталинграде, войны в Афганистане.

О таком же масштабном строительстве, которое проводилось в Ватутинках в последнее время, жители обычно слышали лишь из городов, которые посещал Владимир Путин. "Там, куда приедет президент, чаще всего заранее появляются строительные бригады, чтобы привести все в порядок. "Наши уличные фонари были старше, чем я", - говорит 21-летний молодой человек. Теперь их заменили. Немецкая сборная дала толчок к модернизации", - говорится в публикации.

Само название базы "Оздоровительный комплекс "Ватутинки" напоминает скорее о старых временах, когда комплекс был санаторием, а не о спа-центре, как называют его в Немецком футбольном союзе.

Если о модернизации той части комплекса, в которой будут размещены футболисты, кремлевская администрация позаботилась, то в главном здании, где будут жить немецкие журналисты, "советский китч все еще соседствует с российским шиком", что, замечает журналистка, имеет свой шарм. Из номера до столовой по ощущениям нужно идти около километра, отмечает Хебель.

Информацию о комплексе можно получить лишь на месте, потому что официальные представители отклоняют запросы. Так, ответственная руководительница из администрации Кремля запретила директору учреждения давать интервью. Она хотела дать его сама, но потом отказалась, сообщив, что директор все-таки может пообщаться с журналисткой, но при условии, что представительница кремлевской администрации сможет отредактировать статью перед публикацией. Так как подобное исключено, позднее она все-таки ответила письменно на несколько вопросов, передает издание.

Западные журналисты уже привыкли к некоторым вещам при общении с официальными ведомствами, запросы часто уходят в никуда. Перед чемпионатом нервозность из-за того, что можно сказать что-то не так, кажется особенно высокой, отмечает Хебель.

В сравнении с официальными представителями сотрудники учреждения оказались более открытыми. Так, одна из сотрудниц считает чемпионат "историческим событием", которое надолго останется в памяти работников. Александр, еще один сотрудник отеля, немецкого не знает, но собирается общаться с гостями на английском или жестами. "Мы готовы. Немецкая команда может приезжать", - сказал он в разговоре с журналисткой.