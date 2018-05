31 мая 2018 г. Алек Лун | Daily Telegraph Британские болельщики могут натолкнуться на нагайки, когда путинские "бойцы царских ударных отрядов" будут патрулировать ЧМ Комментируя сообщения, что во время ЧМ по футболу российские организации казаков будут патрулировать как минимум четыре города, журналист Алек Лун пишет на страницах The Telegraph: "Но некоторых - особенно после того, как 5 мая на протестах оппозиции в Москве казаки били и пороли нагайками демонстрантов, - тревожит, что правительство нанимает этих ультраконсервативных "бойцов ударных отрядов" ради обеспечения дополнительной безопасности". "Жителям западных стран, которые приедут на ЧМ, следует опасаться, - сказал оппозиционер Владимир Милов. - Если учесть антизападную истерию, к которой тут подстрекают, риски велики, поскольку этих людей не слишком хорошо контролируют, а власти дают им большую власть. Все это довольно опасно". Корреспондент отмечает: "Казаки также славятся своим традиционным гостеприимством, и ростовские казаки уже заявили, что на ЧМ появятся без нагаек. Люди, напавшие на протестующих в Москве, были наказаны - их самих выпороли, так что "в следующий раз они будут терпеливее", - сказал в интервью The Telegraph казак Василий Ящиков". "Олег Баранников, руководитель патрульных частей Всевеликого войска Донского, сказал в интервью изданию: хотя российское законодательство разрешает гражданским лицам задерживать правонарушителей, "казаки не будут применять силу против болельщиков" во время ЧМ. Он также "сказал, что те, кто числится в государственном реестре казацких организаций, полагаются на полицию для разгона демонстраций", передает Лун. "В последние годы возник раскол между этими организациями, находящимися под надзором правительства, и независимыми казацкими организациями, которые могут быть более радикальными и склонными к насилию", - говорится в статье. "Некоторые из мужчин, чьи нападения на протестующих 5 мая были запечатлены фотографами, опознаны как члены таких некрупных организаций. Но мужчины в форме зарегистрированного государством Центрального казачьего войска, которое заявило, что во время ЧМ будет патрулировать Москву вместе с Национальной гвардией, тоже присутствовали на демонстрации 5 мая", - пишет Лун. Корреспондент сообщает: "Когда журналисты The Telegraph задали вопрос о 5 мая, Андрей Шустров, глава московского отделения войска, заявил, что его люди "поддерживали порядок среди протестующих, которым платило ваше правительство, помимо прочих". "Езжайте (в Великобританию. - Прим. журналиста) и поддерживайте там порядок, а нам позвольте поддерживать порядок здесь, как мы считаем нужным", - сказал он, захлопнув дверь штаб-квартиры организации". "Ящиков, член незарегистрированной казацкой организации "Первая сотня", воевавший на Восточной Украине и присутствовавший на протесте 5 мая, утверждал, что казаки защищались от протестующих, которые угрожали им и сбивали с них традиционные меховые шапки", - говорится далее. Автор рассуждает: "Но их ультраконсервативные ценности и память о том, что они считают британским предательством (Черчилль выдал Сталину казаков, воевавших на стороне немцев), могут нести риск британским болельщикам, особенно членам ЛГБТ-сообщества". Ящиков в интервью газете "назвал гомосексуальность "аномальным явлением" и сказал, что "утопил бы (участниц Pussy Riot. - Прим. журналиста) в Москве-реке", если бы присутствовал на их протесте в 2012 году в соборе на набережной. Но, если болельщики не будут дебоширить и не станут публично демонстрировать гомосексуальные привязанности, им нечего бояться, уверял он". Источник: Daily Telegraph