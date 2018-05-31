Россия вступает в дипломатическую схватку вокруг Северной Кореи, Лавров призывает к поэтапной отмене санкций

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с миссией вернуть Москву в дипломатическую битву вокруг Северной Кореи и в итоге укрепить в регионе позиции России в сфере экономики и безопасности, передает корреспондент The Telegraph Джулиан Райал.

Журналист обращает внимание на то, что это первый визит Лаврова с апреля 2009 года. Сразу по прилете министр призвал к постепенному снятию санкций с Северной Кореи. "Что касается санкций, абсолютно очевидно, что, начиная дискуссии о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным без отмены санкций", - заявил он на пресс-конференции.

"Значение этого визита в том, что он показывает желание России участвовать во всей дипломатической игре, которая сейчас ведется в регионе", - сказал The Telegraph профессор Темпльского университета, специалист по российско-северокорейским отношениям Джеймс Браун.

"В отношении Северной Кореи Россия и Япония могут расходиться во мнениях по многим вопросам, но у них много общего в том, что они чувствуют себя за бортом текущего дипломатического процесса и хотят в него вернуться", - считает он.

"Россия активно поддерживала Северную Корею в сопротивлении ряду наиболее экспансионистских требований США, и, хотя Москва заявляет, что выступает за денуклеаризацию Северной Кореи, она поддерживают позицию Пхеньяна, что денуклеаризация должна быть частью более широкого многолетнего процесса и сопровождаться также уступками со стороны США", - добавил Браун.

Эксперт предположил, что Владимир Путин хочет получить некоторые рычаги влияния на Северную Корею, возможно, путем торговли или оказания помощи, которые также можно было бы использовать, чтобы получить в будущем уступки от США.

В последние месяцы сообщалось, что Россия изучает экономические возможности в Северной Корее. Появлялись новости о том, что Москва готова продвигать строительство железной дороги через общую границу. Эта линия предоставила бы России выход к тихоокеанскому порту, который в зимние месяцы не так сильно замерзает, как порт Владивосток. "Еще одно предложение - газопровод до южной оконечности Корейского полуострова", - говорится в статье.