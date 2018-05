31 мая 2018 г. Редакция | The Times Позиция Польши "В прошлом году Россия направила до 100 тыс. военнослужащих к своим границам с Литвой и Польшей на учения, которые сопровождали тревожные отголоски ее вторжения в Крым", - пишет The Times в редакционной статье. Годом ранее один из ведущих американских аналитических центров провел военную игру и заключил, что российским наземным силам понадобилось бы, вероятно, всего 36 часов, чтобы из Западного военного округа России дойти до окраин Риги и Таллина. "Таков фон, на котором министерство обороны Польши предложило перманентно размещать на территории своей страны войска США в противовес "явной и непосредственной опасности", которую, по его утверждениям, несет Россия. Это не паникерство", - пишет издание. По мнению The Times, Россия знает, что атака на любого члена НАТО в принципе должна спровоцировать массированный военный ответ, но на практике НАТО все больше разобщено и ослаблено. Варшава вызвалась оплачивать большую часть расходов на содержание контингента США. План Польши "наконец-то обеспечит эффективное сдерживание", - считает газета. Россия и некоторые партнеры Польши по НАТО возразят, что план нарушает Основополагающий акт НАТО-Россия от 1997 года. Газета парирует, что войска США будет размещены не под эгидой НАТО. "Еще важнее, что аннексия Крыма Россией разорвала в клочья международный свод правил и потребовала энергичных ответных мер Запада, которые так и не были приняты. В июле, на брюссельском саммите, НАТО следует приветствовать этот план и поощрить Польшу и США к его скорому осуществлению", - говорится в статье. Президент Путин "извлекает выгоду из слабости всюду, где видит ее в альянсе, который он обвиняет в попытках взять Россию в кольцо. Вместо этого НАТО должно проецировать силу", пишет издание. "Единственный способ гарантировать, что Россия никогда не перейдет новую европейскую линию фронта, - не оставлять сомнений в том, что цена будет слишком высока", - заключает The Times. Источник: The Times