Три "фейковые" пули в спину журналиста Бабченко

Инсценировка смерти критика Кремля Бабченко была устроена спецслужбами Украины. То, что выглядит как тактическая победа Киева над Москвой, на деле может оказаться серьезной стратегической ошибкой и подарком Путину, считает московский обозреватель Die Welt Павел Локшин.

"За последние 24 часа оппозиция в Москве и критики Путина в Киеве пережили невиданную палитру эмоций: от скорби в связи со смертью Аркадия Бабченко, гнева в адрес его убийц до внезапной радости. Однако сильнее всего оказалось чувство замешательства", - замечает журналист.

"Любитель провоцировать, злой на язык критик Кремля, смерть которого во вторник официально подтвердили украинские власти, покинул Россию в прошлом году, опасаясь за свою жизнь. И вот вчера он дал пресс-конференцию вместе с руководителем украинской СБУ", - сообщает Локшин.

"Воскресший журналист извинился перед своей женой, которая не была посвящена в планы инсценировки, целью которых было вывести на чистую воду российские спецслужбы, якобы замышлявшие убийство на самом деле", - говорится в статье.

"Радость в связи с тем, что Бабченко жив, омрачают методы СБУ, - пишет журналист. - До сих пор неизвестно, может ли в итоге украинская сторона действительно обвинить неких российских заказчиков в попытке совершить убийство".

"Спецслужбы Киева определенно добились одного - дискредитации всех журналистов и новостных агентств, которые доверяли информации, предоставляемой украинцами. Эта операция стала подарком для всех, кто не верит историям, о которых сообщают авторитетные СМИ. Неслучайно, - отмечает Локшин, - глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар осудил действия СБУ. Для власти, подчеркнул он, опасно играть фактами и превращать журналистов в инструменты в своих выдуманных историях".

"Громкая фейковая история может в конечном итоге оказаться подарком для Кремля. Там уже несколько лет традиционно обвиняют украинцев в подтасовке фактов и "информационной войне", - отмечает автор.

"Если СБУ водит за нос мировую общественность, инсценируя убийство Бабченко, то почему бы ей не делать это с катастрофой МН17? Все это вписывается в логику Кремля. Официальная Москва в связи с инсценированным убийством заявила об антироссийской провокации", - говорится в статье.

"Неужели у Киева не было другого способа спасти Бабченко - не ставя под удар доверие к украинским властям и международным СМИ? На этот вопрос киевским властям еще предстоит ответить - как и на вопрос о том, как продвигается расследование совершенного два года назад в Киеве убийства критиковавшего Кремль журналиста Павла Шеремета", - заключает Локшин.