Запад протягивает руку Москве

В ходе заседания Совета Россия-НАТО (СРН), которое пройдет в четверг, альянс планирует посвятить Москву в детали предстоящих военных учений. Острые темы будут опущены - недовольны этим в первую очередь страны Восточной Европы, отмечает немецкая Die Welt.

"Нынешняя встреча будет проходить в атмосфере крайней напряженности в отношениях", - замечает автор публикации Кристоф Б. Шильц и напоминает о том, что последняя встреча СРН проходила осенью 2017 года. "Диалог с Россией выстраивается непросто, но он имеет большое значение", - заявил в беседе с изданием генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сигнал встречи очевиден: Североатлантический альянс вопреки конфронтации хочет и впредь продолжать диалог с Россией. Совет Россия-НАТО начиная с 2002 года остается важнейшим форумом, на котором происходят политические консультации с участием представителей западного оборонного альянса и Москвы", - говорится в статье.

На последней встрече тогдашний посол России в НАТО Александр Грушко обвинял альянс в "пропаганде" и "демонизации", а также в недостаточно аргументированной критике в адрес российских учений "Запад-2017". На этот раз, указывает автор, Россия будет представлена на заседании высокопоставленным дипломатом.

"Альянс планирует протянуть руку Москве: по информации Die Welt, на встрече российская сторона будет довольно детально проинформирована о предстоящих масштабных военных учениях Trident Juncture, в которых будут задействованы порядка 8 тыс. военнослужащих".

Учения, сообщает издание, должны пройти в Норвегии осенью этого года. "Мы хотим быть открытыми в отношении России. Мы проинформируем Москву о численности войск, целях и тренировочных подразделениях", - цитирует издание слова высокопоставленного дипломата альянса.

При этом Москва, как говорится в статье, проинформировала НАТО в преддверии учений "Запад-2017" лишь об участии 12700 человек, в то время как на деле в учениях были задействованы от 80 до 100 тыс. человек. "В конце учений, по данным альянса, было смоделировано даже применение ядерного оружия", - добавляет автор. Столтенберг с возмущением заявил, что подобные учения увеличивают риск возникновения опасных инцидентов, которые "могут выйти из-под контроля".

Останавливаясь на темах, которые будут обсуждаться в ходе заседания, Кристоф Б. Шильц пишет о том, что речь зайдет об Украине и по этому вопросу стороны занимают "непримиримые позиции". "Российская сторона наверняка обвинит альянс в поспешной поддержке Британии в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и высылке российских дипломатов", - передает издание.

"НАТО преследует двойную стратегию, - поясняет автор статьи, - которая заключается в устрашении и готовности к обороне, с одной стороны, и диалоге - с другой. Ставки на диалог делает преимущественно Германия, в то время как страны Балтии и Польша относятся к подобной позиции скептически".

При этом действительно взрывоопасные темы обсуждаться не будут, говорится в статье. "Россия в значительной степени укрепляет свою армию, поддерживает жестокий сирийский режим, стоит за кибератаками и вмешивается в выборы", - уверен Столтенберг. Но больше всего НАТО обеспокоено в связи с тем, что Россия "вводит ядерное оружие в военную доктрину и военные учения".

Головной болью для альянса становится и перемещение российских ракет средней дальности "Искандер" в Калининградскую область - эти ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. Это особенно тревожит страны Восточной Европы. "Но поговорить об этом на заседании СРН они не смогут", - резюмирует журналист.