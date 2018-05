31 мая 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Украинское правительство только что инсценировало убийство журналиста. Игра стоила свеч? "Одной из причин, по которым демократические государства настолько неуклюже реагируют на поток грубой дезинформации, исходящей из России, состоит в том, что не существует очевидного способа нанести ответный удар, прямого ответа по принципу "глаз за глаз", - пишет колумнистка The Washington Post Энн Эпплбаум. "До сегодняшнего дня большая часть западных правительств официально воздерживались от публичного троллинга и открытого надувательства, к которым прибегают русские на регулярной основе", - говорится в статье. Но теперь украинские службы безопасности нарушили табу, полагает автор. Речь идет о "фейковом" убийстве ярого критика Кремля, журналиста Аркадия Бабченко. "Беспокойство среди украинских журналистов было неподдельным, а нервозность заразной: когда я сказала кому-то на этой неделе, что собираюсь в Киев, они послали мне взволнованные сообщения с призывом быть осторожной", - пишет Эпплбаум. В среду вечером украинские службы безопасности все переиграли, сообщив на пресс-конференции, что убийство было постановочным, а целью этого была поимка настоящего киллера, которому заплатили 40 тыс. долларов, чтобы убить Бабченко. "Конечно, - пишет Эпплбаум, - они тем самым выставили русских дураками, а себя - умными". "Но, по сути своей, эта операция имела больше общего с российской операцией, или даже со старомодной советской операцией, чем готовы признать украинские власти", - полагает автор. Цель была благородной, но выбранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к их правительству и СМИ. "Никто не подумал о сопутствующих рисках; никто не спросил, поверит ли теперь кто-то службам безопасности в следующий раз, когда они сообщат о смерти журналиста. В стране, где журналистов действительно убивают, вряд ли кто-то поверит прессе - и уж точно не поверит Бабченко. Не факт, что и иностранные дипломаты, которые бросились выражать сочувствие, скоро простят украинское правительство. Никто пока не объяснил, почему не нашлось менее изощренного и менее провокационного способа поймать преступника", - говорится в статье. "Эта история еще не закончилась, - пишет Эпплбаум: - еще будет рассказано о наемном убийце, деталях сюжета, поступит реакция украинской общественности Но, когда будут заполняться пробелы, будьте внимательны, потому что это показательное исследование. Вот что будет, если вы захотите потроллить русских, используя российские методы. И вот высокая цена, которую вы можете заплатить". Источник: The Washington Post