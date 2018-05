31 мая 2018 г. Крэйг Тимберг | The Washington Post Как шпионы могут найти вас по вашему сотовому телефону, а также подслушивать ваши разговоры и подглядывать за вашими sms "Системы слежки, которые фиксируют местоположение пользователей сотовых телефонов и шпионят за их разговорами, sms и потоками данных, сейчас используются против американцев, пока те странствуют по своей стране и всему миру", - пишет The Washington Post, ссылаясь на экспертов и американских официальных лиц. Журналист Крэйг Тимберг поясняет: "На прошлой неделе федеральные чиновники признали риск, нависший над тайнами частной жизни американцев, в ранее не обнародованном письме Министерства внутренней безопасности к сенатору Рону Уайдену; они заявили, что получили сообщения, что "акторы-злоумышленники, возможно, воспользовались в своих целях" глобальными сетями сотовой связи, "чтобы сделать своей мишенью контакты американских граждан". "В письме, датированном 22 мая и оказавшемся в распоряжении The Washington Post, описаны системы слежки, которые подключаются к глобальной системе обмена сообщениями, позволяющей клиентам сотовых операторов переходить из одной сети в другую во время путешествия. Эта система обмена сообщениями под названием SS7, существующая несколько десятилетий, почти не защищена, что позволяет разведслужбам и некоторым преступным шайкам следить за ничего не подозревающими людьми, располагая всего лишь номерами их сотовых телефонов", - говорится в статье. "Полагаю, большинство американцев не осознает, насколько небезопасны телефонные сети США, - заявил Уайден. - Если бы больше клиентов знало, как легко преступникам отследить или взломать их мобильники, они бы требовали, чтобы FCC (Федеральная комиссия США по связи. - Прим. ред.) и сотовые операторы приняли меры. Это не просто гипотезы". "Во вторник в другом письме Уайден также сообщил, что некий крупный американский сотовый оператор попросил федеральные правоохранительные органы расследовать "брешь в SS7", касающуюся данных пользователей. В письме сенатор отчитал FCC, заявив, что она "не смогла заняться этой сохраняющейся угрозой национальной безопасности", - говорится в статье. SS7, что означает "Система сигнализации 7", была создана в 70-е годы ХХ века для обмена информацией при маршрутизации телефонных звонков, а позднее стала обслуживать глобальную систему сотовой связи. "Но, когда доступ к SS7 получили не считанные компании, а много тысяч операторов, отсутствие встроенных средств безопасности стало все более насущной проблемой. Всякий, имевший доступ к сети, запросто мог притвориться сотовым оператором, который законно запрашивает информацию о клиентах", - говорится в статье. "По словам исследователей, теперь системы-трекеры SS7 по всему миру ежемесячно создают миллионы "злокозненных запросов" - сообщений, рассылаемых, чтобы получить несанкционированный доступ к информации пользователей", - говорится в статье. "Уайден сказал, что риски, которые несет наблюдение через SS7, затрагивают не только тайну частной жизни, но и национальную безопасность. По словам экспертов, американские, китайские, израильские и российские разведслужбы - самые активные пользователи наблюдения через SS7, а вендоры из частного сектора сделали системы доступными для правительств десятков других стран по всему миру. Технологии наблюдения также используются изощренными преступниками и частными поставщиками разведданных о бизнесе", - пишет газета. "По словам экспертов, новейшие системы слежки через SS7 могут наблюдать за передвижениями десятков человек много часов одновременно и посылать предупреждения, если эти лица приближаются к определенным районам или друг к другу", - говорится в статье. Немецкий исследователь Тобиас Энгель говорит, что фаерволы, установленные тем или иным оператором, защищают их клиентов, но обычно оставляют без защиты тех, кто находится в роуминге. "Возможно, вы становитесь уязвимы, едва входите в чужую сеть - отечественную или иностранную", - говорит он. Уайден и другие призывают правительство США активнее защищать американских пользователей сотовой связи. Источник: The Washington Post