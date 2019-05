31 мая 2019 г. Редакция | The Washington Post Россияне демонстрируют, что они могут сопротивляться войне Путина с инакомыслием "В наступившие времена растущего авторитаризма стоит обращать внимание на то, когда люди сопротивляются. Два недавних события в России показывают, что, несмотря на нетерпимость президента Владимира Путина к инакомыслию, бывают моменты, когда люди оказываются готовы высказываться открыто и решительно", - пишет газета The Washingtn Post в своей редакционной статье. Говоря о событиях в Екатеринбурге, где планы строительства нового собора в местном общественном парке привели в ярость многих, кто любил парк, газета пишет: "неясно, что в конечном итоге произойдет, но протестующие выступили против структуры власти, которая в современной России очень редко прислушивается к народным требованиям или критике". "Во втором случае, - продолжает издание, - два журналиста, Иван Сафронов и Максим Иванов, опубликовали статью, основанную на информации неназванных источников, в московской деловой газете "Коммерсант", сообщив, что Путин может заменить спикера верхней палаты парламента. Обоих журналистов уволили. Другие журналисты заявили, что олигарх, которому принадлежит издательство, Алишер Усманов, дал приказ об увольнении, потому что пара отказалась раскрыть свои источники для написания этой статьи. (Усманов отрицает свое вмешательство.) В знак протеста около десятка других журналистов "Коммерсанта" покинули политический отдел газеты, и с тех пор более 180 журналистов подписали открытое письмо, поддержав своих коллег и осудив "прямое давление на журналистов". "Годы пребывания Путина у власти характеризовались постепенным глушением независимых голосов, зачастую в результате того, что контроль над новостными изданиями устанавливают дружественные Кремлю владельцы, как это произошло с "Коммерсантом". Осталось всего несколько действительно независимых организаций. Необычайно и обнадеживающе видеть, как столь много журналистов выражают свое несогласие, - полагает редакция газеты. - Аналитик Кирилл Рогов правильно отметил, что такое коллективное действие - это главный враг деспотии". (...) Источник: The Washington Post