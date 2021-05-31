Разочарование вместо прорыва: подававший надежды "Спутник V" превращается в неликвидный товар

"Россия хотела щегольнуть перед всем миром своей вакциной от коронавируса. Но теперь воцарилось разочарование. Даже в самой стране вакцинация проходит медленно", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Не проходит и дня, чтобы российский государственный фонд РФПИ не сообщил с ликованием о том, в какой стране земного шара только что снова одобрили финансируемую им вакцину "Спутник V". "V" значит "победа". Когда летом 2020 года вакцина была зарегистрирована, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пророчил в интервью Handelsblatt "момент спутника", - напоминает журналист Матиас Брюггманн.

"Но на смену надежде на быструю помощь пришло сильное разочарование. За границу было поставлено только 8% доз вакцины, разработанной московским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. К 21 мая Россия направила за рубеж около 16,3 млн доз "Спутника", подсчитала российская редакция экономического журнала Forbes", - передает издание.

"Из "более чем 60 стран", одобривших, по данным РФПИ, "Спутник V", заказ на вакцину оформили 45 государств. При этом половина заказов приходится на четыре страны: Турцию (50 млн доз), Мексику (24 млн), Аргентину и Венесуэлу (по 20 млн доз)".

"Как сообщается в промышленных кругах России, на сегодняшний день выполнена лишь малая часть этих заказов, - подчеркивает Handelsblatt. - Аргентина получила 6,5 млн доз "Спутника", Мексика - 2,4 млн, а Венгрия, участница ЕС, - 2 млн, несмотря на отсутствие одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам Ema".

"Другие государства получили лишь символические поставки - это, например, тесно связанный с Россией Иран или Венесуэла, получившая 430 тыс. из 20 млн заказанных доз вакцины. Шри-Ланка на данный момент получила 15 тыс. из 13 млн заказанных доз "Спутника".

"Проблема России заключается в нехватке производственных мощностей. Об этом на условиях анонимности сообщают инсайдеры российской промышленности".

"Ведь 21 апреля президент России Владимир Путин объявил "национальным приоритетом" достижение к концу лета путем массовой вакцинации "коллективного иммунитета" среди 145 млн россиян. Но даже для этого производственных мощностей недостаточно - не говоря уже о дальнейшем экспорте, указывают представители промышленности".

"Производство "Спутника V" было открыто также в Белоруссии и Казахстане, (...) однако производственная мощность казахстанских и белорусских заводов невелика: на настоящий момент они произвели 1,8 млн и 300 тыс. доз соответственно", - говорится в статье.

"Проблемы с экспортом усугубляются масштабными проблемами с репутацией: в Словакии и Бразилии после поставок "Спутника" произошли скандалы. Препарат не соответствовал сертифицированным образцам, заявили местные власти. Москва отреагировала раздраженно и пригрозила судебным иском".

"Но и в самой России доверие к изначально подававшему надежды "Спутнику" стремительно падает, - указывает автор статьи. - На сегодняшний день лишь чуть менее 11% россиян привиты от коронавируса московской вакциной. Даже сотрудники заводов, производящих вакцины, не прививаются ими, говорят за кулисами представители отрасли".

"Согласно исследованию Credit Suisse, доверие к вакцинации в России значительно ниже по сравнению с другими развивающимися странами: по данным исследования, в Китае пройти вакцинацию готовы около 90% респондентов, в Бразилии 80%, около 70% - в Индии и около 60% в Турции. В России же этот показатель составил всего 40%".

"У такого скепсиса есть две причины: отсутствие уверенности в безопасности "Спутника V" и двух других российских вакцин - и давнее утверждение российского правительства о том, что пандемия коронавируса уже побеждена", - пишет Handelsblatt.