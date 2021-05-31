Как АНБ шпионило за европейскими лидерами, включая Ангелу Меркель, через Данию

"(...) Часто говорят, что в области разведки дружбы не существует. Это испытали на себе Франция и некоторые из ее ближайших союзников: за несколькими парламентариями и высокопоставленными чиновниками из Германии, Франции, Норвегии и Швеции шпионило Агентство национальной безопасности (АНБ), для прослушки американское разведывательное агентство воспользовалось датскими системами электронного наблюдения", - пишет Le Monde.

"Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая, из расследования датского общественного телевидения (DR), к которому получили доступ газеты Le Monde, Süddeutsche Zeitung, немецкие телеканалы NDR и WDR, а также шведское общественное телевидение (SVT) и норвежское (NRK)", - говорится в статье.

"DR сообщило о внутреннем докладе датской разведки, показывающем, что АНБ шпионило за известными европейскими политиками в 2012 и 2014 годах, используя датские системы прослушивания, расположенные на подводных телекоммуникационных кабелях. Такой доступ американское агентство получило по договорённостям с Данией", - указывает автор статьи.

"Среди целей оказались канцлер Германии Ангела Меркель, а также два кандидата на пост канцлера в 2009 и 2013 годах соответственно: Франк-Вальтер Штайнмайер, лидер социал-демократической оппозиции (СДПГ) в Бундестаге, а затем министр иностранных дел и нынешний президент ФРГ, и Пер Штайнбрюк, одна из главных фигур СДПГ", - отмечает журналист.

DR побеседовало со множеством источников, имевших доступ к этому конфиденциальному докладу, подготовленному в мае 2015 года датской военной разведкой (Forsvarets Efterretningstjeneste - FE). Эта деятельность началась в 2013 году: в то время FE сразу после разоблачений Эдварда Сноудена о деятельности АНБ захотела пролить свет на использование мощным американским разведывательным агентством своих средств перехвата в Дании", - пишет Le Monde.

"(...) Выводы этого секретного 15-страничного доклада, который называется "Данхаммер", недвусмысленны: АНБ использовало свое партнерство с Данией, чтобы шпионить за странами-союзниками, сделав Копенгаген сообщником, по крайней мере, воспользовавшись наивностью своего партнера, предоставившего свои системы наблюдения", - говорится в публикации.

"В докладе "Данхаммер" на основании проверенных "селекторов" установлено, что, помимо трех немецких политиков, шпионили за высокопоставленными французскими, шведскими и норвежскими чиновниками, и на данном этапе DR не смогло твердо подтвердить их имена", - отмечается в статье.

"Опрошенные АНБ и служба военной разведки Дании отказались от комментариев. Министр обороны Дании Трине Брамсен отказалась комментировать разоблачения, заявив, что "систематическое прослушивание близких союзников недопустимо", - указывает издание.

"Le Monde проинформировала Елисейский дворец о том, что среди целей АНБ были французские деятели, но там не пожелали реагировать или отвечать на наши вопросы (...)", - сообщает газета.

"Если эти факты верны, они, разумеется, неприемлемы, и мы проинформировали заинтересованных партнеров", - все же высказался один высокопоставленный представитель французских властей. "Мы попросили у них объяснений и гарантий того, что эта практика прекратится. Столь деликатные вопросы решаются по соответствующим каналам ", - добавил он.

"(...) Со своей стороны, Штайнмайер объяснил, что он "не знает и не припоминает, что за ним могли наблюдать датские спецслужбы", в то время как Пер Штайнбрюк, опрошенный немецкой телекомпанией WDR, заявил, что это "скандал", однако не удивился изложенным фактам. Отвечая на вопрос шведской телекомпании SVT, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что "серьезно относится к этой ситуации" и потребовал объяснений у своего датского коллеги. Такую же позицию занимает министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

"(...) Эти разоблачения еще раз пролили свет на партнерские отношения между спецслужбами, что является одним из самых секретных аспектов мира разведки. Связь между АНБ и FE усилилась десять лет назад с созданием на территории Дании массивной системы перехвата данных на подводных кабелях, некоторые из которых подходят к берегам Балтийского моря. Таким образом, Дания пошла по стопам многих стран, у которых есть аналогичные возможности для получения информации с этих подводных кабелей, по которым передается большая часть мировых коммуникаций", - поясняет автор публикации.

"До этого мы могли немного послушать то здесь, то там. Теперь двери полностью открылись. Единственная проблема заключалась в том, чтобы обрабатывать и хранить все доступные данные", - сказал DR один из их источников в датских спецслужбах. Именно для этой цели с помощью АНБ был построен складской центр на территории датского разведывательного объекта на южной оконечности острова Амагер, к югу от Копенгагена. Сюда поступают данные, полученные из кабелей, после чего они фильтруются и сохраняются", - сообщает издание.

"Благодаря разоблачениям Сноудена, стало известно, что АНБ предложило несколько соглашений такого типа тем, кого оно называет своими "сторонними партнерами": американское агентство привносит свои технические и логистические ноу-хау для установки прослушки внутри страны-партнера. Затем их использование происходит совместно, и АНБ может воспользоваться этими установками для поиска своих собственных ключевых слов в потоке перехваченных сообщений", - пишет Le Monde.

"(...) В Германии раскрытие такого соглашения между разведслужбами страны и АНБ вызвало скандал и привело к парламентскому расследованию. В Дании в августе 2020 года весь командный состав FE был отстранен от должности, а ее бывший руководитель, который собирался стать послом в Берлине, был отозван. Что касается сотрудничества с АНБ, то оно продолжается", - резюмирует газета.