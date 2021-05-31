Вызов духов в Женеве: Путин и Байден не смогут повторить исторический успех 1985 года

"В отношениях между США и Россией накопилось много топлива для разжигания конфликтов. Поэтому вполне логично, что президенты стран хотят встретиться в ближайшее время. Однако эта встреча грозит стать одним большим разочарованием", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Снова настала очередь Женевы - спустя 36 лет после памятной встречи американского президента Рейгана и только что пришедшего к власти советского лидера Горбачева в ноябре 1985 года. Тогда в отношениях, отмеченных пронизывающих холодом, удалось сделать первый шаг к преодолению холодной войны. (...) Комментаторы восторгались особым "духом Женевы", - напоминает журналист Андреас Рюш.

"Если этот дух и существует, (...) то не стоит ждать от него чудес. В Женеве ледниковый период в отношениях между Америкой и Россией не закончится, их взаимное недоверие укоренилось слишком глубоко. Если двум соперникам удастся остановить нисходящую спираль своих отношений и определить общие интересы безопасности, это уже будет успехом", - полагает издание.

"Как бы заманчиво ни было думать, что в Женеве, как и в 1985 году, могла бы открыться новая глава истории, важно помнить, что на этот раз условия совершенно другие: если тогда с новым человеком в Кремле связывались огромные надежды на более спокойный мир, то после двадцати лет все более жестокого правления Путина иллюзий почти не осталось. Если Горбачев смог благодаря своему обаянию набрать очки в Женеве и выделиться на фоне всех старых и ворчливых аппаратчиков, преобладавших до того момента в коммунистической империи, то Байден уже составил свое мнение о Путине. Он считает его убийцей", - говорится в статье.

"Исходная ситуация сильно отличается и в плане тем: 36 лет назад уже были выдвинуты конкретные идеи о шагах на пути к разрядке, например, предложения о сокращении вдвое стратегических ядерных арсеналов, ликвидации ракет средней дальности, запрете химического оружия или большей военной транспарентности в Европе. Даже если Рейган и Горбачев не смогли договориться в Женеве об этих прорывных решениях, они приблизились к такому видению. Судя по имеющейся на сегодняшний день информации, повестка дня Байдена и Путина гораздо менее амбициозна".

"Весомо и еще одно отличие - особенно болезненное для российского руководства. В 1985 году в мире доминировали два силовых блока, и Рейган уже в своем приветственном слове признал своего визави как представителя равносильной сверхдержавы. Сегодня же США рассматривают Россию как государство, находящееся в упадке, скорее как возмутителя спокойствия, чем реального противника. Сегодня основное внимание Вашингтона в качестве глобального политического соперника Америки привлекает Китай", - отмечает NZZ.

"Этот изменившийся баланс становится источником постоянного напряжения, - указывает автор статьи. - Пока Москва оплакивает свою былую значимость, предается навязчивому антиамериканизму и настаивает на признании своей роли великой державы, американцы по-новому расставили свои приоритеты. Они считают эту страну экономическим карликом, практически той "Верхней Вольтой с ракетами", о которой некогда говорил бывший канцлер Германии Шмидт. Если же Кремль, вопреки всему этому, все-таки хочет, чтобы его услышали, у него почти не остается выбора, кроме как использовать свою армию в качестве продолжения политики другими средствами. Наращивание вооружений, кибератаки, военное запугивание, даже угрозы уничтожения - все это входит в стандартный репертуар российской политики".

"Тем не менее, дипломатический "пробный шар" запускают в нужное время, - отмечает издание. - Готовность к диалогу сама по себе не является признаком слабости - ее можно назвать таковой лишь тогда, когда Запад пожертвует ради переговоров фундаментальными интересами. Администрация Байдена благоразумно не ставит перед собой слишком высоких целей. Речь идет о том, чтобы снизить напряженность и привнести в отношения больше предсказуемости. К тому же Вашингтон надеется на определенное сотрудничество со стороны Москвы на некоторых аренах региональных конфликтов".

"Однако фундаментальные противоречия препятствуют любым прорывам во всех этих сферах. В случае Украины, Белоруссии, Ирана, Афганистана или Сирии - некоторых из региональных тем, которые, вероятно, затронет Байден, - американские и российские интересы сильно расходятся. Стремление Вашингтона к большей предсказуемости понятно, но оно противоречит испытанной тактике Кремля - напоминать миру о силе России с помощью неожиданных шагов".

"Означает ли это, что женевский саммит обречен на провал? - задается вопросом издание. - Вовсе нет. Есть две области, в которых наиболее вероятны шансы на успех. С одной стороны, выигрыш состоит уже в том, что обе стороны углубляют свои контакты - без фальшивой доброжелательности, с полным осознанием противоречий. Это снижает опасность недопонимания, которая в случае кризиса может быстро воспламениться. Во-вторых, Вашингтон, как и Москва, проявляет интерес к поиску нового баланса в области ядерного оружия. Именно в этой сфере две державы продолжают опережать весь остальной мир, ведь на их долю приходится более 90% всех ядерных боеголовок. Шаги по разоружению были бы возможны без ущерба для безопасности двух стран".

"Швейцария уже обеспечила себе дипломатический успех, чего ждать от Женевы остальному миру? Ожидания скромны, а "дух Женевы" пока хорошо прячется. Тем не менее, - заключает NZZ, - очевидно: для глобальной безопасности в городе на Роне многое стоит на кону".