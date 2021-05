31 мая 2021 г. Питер Конради | The Sunday Times Изолированный Лукашенко раздражает даже своего защитника Путина - но на данный момент он в безопасности "В июле 1994 года я впервые посетил Минск, столицу Белоруссии, далекий от красоты город, обезображенный бомбардировками "Люфтваффе" и сталинским городским планированием. Как и другие бывшие советские государства, недавно получившая независимость Белоруссия сильно пострадала от краха коммунизма и распада СССР. Однако в воздухе пахло переменами благодаря громкоголосому бывшему директору совхоза, который, появившись из ниоткуда, попал в первый тур президентских выборов благодаря своему обещанию искоренить коррупцию. Несколькими днями позже он выиграл второй раунд, явно набрав 80,1%. Его звали Александр Лукашенко", - пишет на страницах The Sunday Times обозреватель Питер Конради. "Крепкий усатый человек, приветствовавший меня в Минске, оказался предшественником Жаира Болсонару из Бразилии, Родриго Дутерте с Филиппин и бесчисленного множества других авторитарных правителей, которые с тех пор появились по всему миру, обещая расчистить политические конюшни. (...) Спустя более четверти века и еще пять "побед" на выборах, Лукашенко сталкивается с растущими призывами ответить за собственные проступки - последний и самый зрелищный из которых произошел в прошлое воскресенье, когда он заставил сесть самолет Ryanair, пересекавший воздушное пространство его страны, чтобы арестовать молодого белорусского журналиста-диссидента", - говорится в статье. "Тем не менее, несмотря на растущий международный хор неодобрения, включая угрозы санкций со стороны Америки и ЕС, Лукашенко не собирается сдаваться. На встрече в эти выходные в южном российском городе Сочи президент Владимир Путин, его главный союзник и спонсор, оказал ему теплый прием, согласившись с его утверждением, что реакция Запада на странный акт воздушного пиратства была "всплеском эмоций", - сообщается в публикации. "Но сколько еще Лукашенко сможет продержаться? Многое может проясниться после встречи Путина 16 июня с президентом Джо Байденом, на повестке дня которой, скорее всего, будет стоять и Белоруссия. "Как внутри страны, так и на международном уровне позиции Лукашенко никогда не были слабее, чем сейчас, - считает Найджел Гулд-Дэвис, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, который был послом Великобритании в Белоруссии в 2007-2009 годах. - Он даже не пытается сейчас апеллировать к населению, объясняя, почему люди должны ему подчиняться. Единственное, что осталось - это страх". "Тем не менее Гулд-Дэвис, которого во время встреч с Лукашенко поражала ощущавшаяся в нем "нависшая угроза" и "звериное чутье того, где сосредоточена сила", говорит, что белорусский лидер по-прежнему пользуется поддержкой тех, кто вокруг него - что делает маловероятным, по крайней мере, на данный момент, что его постигнет та же участь, что и других диктаторов, свергнутых членами их же собственного окружения". (...) "Запад ужесточает свою позицию против Лукашенко. (...) В число сфер, которые ЕС рассматривает для введения санкций, входят экспорт белорусского калия, который дает стране большую часть ее иностранной валюты, а также ее нефтяной и финансовый секторы", - пишет Конради, добавляя также, что страна также может оказаться отстраненной от участия в песенном конкурсе "Евровидение", а в эти выходные Америка заявила, что наложит санкции на 9 государственных предприятий. "Поддержка Лукашенко внутри страны также сокращается. Политика, которая принесла ему подлинную популярность во время хаоса 1990-х годов - главным пунктом которой было обещание вернуться к стабильности и определенности советской эпохи - мало привлекательна для тех, кто моложе 50 лет. Многие из его традиционных последователей - обычно пожилые люди и "голубые воротнички" - похоже, бросили его", - говорится в статье. "Аналитики указывают, что его политическая база сократилась примерно до миллиона человек, которые работают на государство - и этого недостаточно для сохранения власти в стране с 9,5-миллионным населением. Делу совсем не помог его неумелый подход к проблеме Covid-19. В какой-то момент он предлагал лечить вирус водкой и посещением бани", - напоминает автор публикации. "Решающую роль в выживании Лукашенко играет Путин. (...) Но они, похоже, не любят друг друга, по словам Эндрю Уилсона, профессора Лондонского университетского колледжа и автора книги "Белоруссия: последняя европейская диктатура". "Однажды я смотрел совместную пресс-конференцию, и было можно видеть, что словесный стиль Лукашенко действительно раздражает Путина, - указал Уилсон. - Путин делал четкое заявление, а Лукашенко многословно перефразировал его в своей манере "человека из народа". "Будучи лидером более крупной, более могущественной страны, президент России, похоже, держит в руках все карты. И все же Лукашенко издавна и хитро разыгрывает собственную скромную карту. В течение почти десяти лет, предшествовавших фальсификации прошлогодних выборов, он сталкивал Россию и Европу, требуя от Кремля дешевой нефти и газа, и одновременно укрепляя связи с ЕС и Америкой", - отмечается в статье. "Дверь на Запад, возможно, и закрылась, но, похоже, Путин еще не получил взамен так уж много. Свержение Лукашенко и замена его более послушной фигурой также может иметь непредсказуемые последствия: любой новый белорусский лидер, надеющийся на общественное признание, должен быть избран всенародно - и может оказаться прозападным", - заключает автор публикации. Источник: The Sunday Times