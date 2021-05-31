Они жаждут крови

"Лукашенко, Асад, генералы в Мьянме: некоторые власть имущие одержимы, как наркоманы. Они идут на преступления ради новой дозы. И одно преступление порождает следующее", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В Дамаске только что пролилась кровь ради сохранения власти президента: в ходе масштабно инсценированного голосования Башар Асад обеспечил себе еще один президентский срок. Кабинок для тайного голосования почти не было, зато у урн для голосования лежали наготове булавки. Особенно верные линии избиратели прокалывали ими пальцы и оставляли отпечаток на бюллетене. Сторонники режима с кровью на руках, портреты человека, который уже десять лет ведет войну против части своего собственного народа, намалеванные красным цветом на бюллетенях - все это стало попыткой придать происходящему легитимность с помощью символики, которая настолько же ужасающа, насколько и показательна", - отмечает журналист Мориц Баумштигер.

"Кровь ежедневно проливается и на улицах Мьянмы, где хунта, совершив переворот, снова захватила власть и расстреливает протестующих. Кровь проливается в камерах пыток Белоруссии, куда диктатор Александр Лукашенко тащит своих противников - а чтобы схватить блогера, он, используя выдуманную угрозу теракта, заставляет приземлиться самолет, следующий международным рейсом. Пример Беларуси показывает, как легко автократии скатываются по спирали эскалации: за фальсификацией выборов следуют протесты, за подавлением демонстраций - охота на тех, кто рассказывает о насилии. Что будет дальше?", - задается вопросом издание.

"Подобно наркоманам, некоторые власть имущие идут на преступления ради новой дозы - и вскоре одно преступление порождает следующее. Потому что защитить этих преступников от изгнания, тюрьмы или чего похуже может только одно: удержание власти людей ценой", - говорится в статье.

"Мир наблюдает за происходящим довольно беспомощно. Когда Алексея Навального сажают в тюрьму в рамках нелепого судебного процесса, иностранные государства могут выступить с предупреждениями и, возможно, ввести санкции. Но для того, чтобы такие санкции оказали реальное воздействие, требуется время - что дает правителям, сохраняющим власть с помощью насилия, желанное оправдание для сокрытия собственной недееспособности. Именно поэтому сторонники мультилатерализма предпочитают полагаться на расширение международного сотрудничества. Сотрудничество в сфере бизнеса, науки и культуры якобы должно привести к переменам путем постоянного сближения. (...) Но если посмотреть на индекс, с помощью которого организация Freedom House каждый год пытается показать, развиваются ли государства в направлении демократии и свободы, то в любом случае возникает вопрос, кто и к кому здесь приближается. Ветер перемен уже много лет дует во всем мире в направлении автократии".

"Еще одним инструментом, с помощью которого международное сообщество пытается предотвратить выход режимов из-под контроля, является наказание. Преступления против человечности не должны быть забыты, на них не распространяется срок давности, и они должны рассматриваться в суде, требует международное право. Вот только Международный уголовный суд, работающий с 2002 года, неэффективен хотя бы потому, что его саботируют крупные державы. США не признают его авторитет, чтобы защитить своих собственных солдат, агентов и политиков. Россия препятствует тому, чтобы Совет Безопасности ООН передал дело по Сирии в Гаагу, чтобы защитить своего союзника Асада", - указывает издание.

"Свое ограниченное влияние демократы и демократические страны должны использовать на лучшее средство борьбы с военными преступлениями: их профилактику. Потому что каждый отправленный в отставку судья в Польше, каждая закрытая радиостанция в Венгрии, каждый оппозиционер, изгнанный из Венесуэлы, - это маленький шаг в опасном направлении. За ним, - заключает Tages-Anzeiger, - неизбежно последуют другие".