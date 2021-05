31 мая 2021 г. Джон Болтон | The Washington Post Критика и санкции в отношении Лукашенко не заменят реальной стратегии в отношении Белоруссии "Прошлым летом США и ЕС совершили стратегическую ошибку, неправильно отреагировав на беспрецедентные протесты против автократического режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Теперь, после того как 23 мая Лукашенко совершил акт воздушного пиратства с целью похитить оппозиционного критика, Запад, похоже, намерен усугубить свою ошибку, загоняя Белоруссию глубже в приветливые объятия президента России Владимира Путина", - пишет на страницах The Washington Post Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа. (...) "Риторическое осуждение захватов последовало быстро, - констатирует он. - (...) Однако, к сожалению, демонстрация добродетели, даже сопровождаемая экономическими санкциями, не является удовлетворительной западной стратегией решения гораздо более важной проблемы: каково будущее Белоруссии в целом? Поощрят ли ее идти по пути стран бывшего Варшавского договора и, по крайней мере, некоторых бывших советских республик на Запад? Или будет допущена ее полная аннексия Россией?" (...) "В августе прошлого года на фоне мощных протестов в Белоруссии, вызванных полностью сфальсифицированным избранием Лукашенко, демонстранты говорили, что они не склоняются ни к России, ни к Западу, и не хотят быть пешками в какой-либо международной борьбе. Эту точку зрения поддержал ведущий представитель ЕС по иностранным делам. Администрация Трампа, поглощенная предвыборной кампанией 2020 года, мало что сказала и сделала. Протесты провалились. Лукашенко остался у власти, и вернулось спокойствие. (...) Повторим ли мы эту стратегическую ошибку?" - задается вопросом автор. "Возможно, это правда, что белорусские диссиденты просто хотят положить конец притеснениям Лукашенко, не принимая в расчет геополитическую среду, в которой существует Белоруссия. Если это так, то это трогательно - и опасно - наивно. Никто в Москве, особенно Путин, не видит в судьбе Белоруссии ничего, кроме как быть тесно связанной с Россией, - утверждается в статье. - Оказавшись между самой восточной границей НАТО и границей с Россией, Белоруссия и другие бывшие советские республики находятся в серой зоне, которая создает возможность для незащищенности и российского интервенционизма. Просто глядя на границы, которые Латвия, Литва, Польша и Украина делят с Белоруссией, западные европейцы увидят, что будущее Минска неразрывно связано с их собственным". "Таким образом, поддержка политической оппозиции в Белоруссии - это не просто сожаление по поводу нарушения прав человека в результате коррумпированных выборов или похищения диссидентов. (...) Тот факт, что внимание Запада отвлеклось от Белоруссии после неудачных демонстраций против Лукашенко прошлым летом и вновь вернулось только после "воздушного похищения" Протасевича, показывает, что ситуативные, фрагментарные подходы к стратегической проблеме несостоятельны и вряд ли будут успешны (...)". По мнению автора публикации, один из подходов - "(...) разработать путь на выход для Лукашенко". В нужный момент ему может показаться привлекательным обеспечить себе ссылку и нескольких избранных последователей в каком-нибудь хорошо устроенном месте. Но (...) это потребует сложного планирования, особенно в данном случае, чтобы предотвратить любые возможные военные продвижения России в Белоруссию (...)". Болтон считает, что в данном случае "один из возможных козырей - ценный для Путина трубопровод "Северный поток-2" в Германию". (...) "Некоторые могут поморщиться при мысли об "отсутствии наказания" для Лукашенко, но другие бывшие коммунистические страны решили, что взгляд в будущее перевешивает взгляд назад, стратегию преследования любой ценой. Нечто подобное сделала Южная Африка Нельсона Манделы, применив постапартеидную политику "истины и примирения. (...) "Очевидно, что санкции и разовые выражения недовольства Александром Лукашенко не изменят ни его поведения, ни режима. Если просто загонять его глубже в объятия Путина, есть риск потерять всю Белоруссию, по сути, навсегда", - уверяет Джон Болтон. (...) Источник: The Washington Post