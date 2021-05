31 мая 2021 г. Редакция | The Washington Post Россия не остановлена "Россия не останавливается. Это единственный вывод, который можно сделать из новостей о том, что хакеры, связанные с главной разведывательной службой страны, взломали систему электронной почты, используемую Агентством США по международному развитию в Государственном департаменте США, - утверждает в своей редакционной статье газета The Washington Post. - Атака была нацелена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, критикующих президента Владимира Путина - и она продолжается до сих пор". (...) Напоминая о предыдущем хакерском взломе SolarWinds и об объявлении о санкциях в отношении российских компаний и частных лиц, высылке некоторых дипломатов и принятии других "невидимых" действий, газета также пишет, что "многие удары были смягчены - якобы во избежание эскалации конфликта. Теперь выясняется, что все это не только не сдержало Россию, но она, возможно, активизировалась". (...) "Один урок из этой истории уже должен был быть усвоен: необходимо укреплять чувствительные цифровые цепочки поставок. (...) Однако остается и другой урок: Путин не отреагирует на традиционный набор санкций и высылок отступлением. Скорее он дойдет до границ шпионажа интернет-эры и будет их раздвигать", - считает газета, предполагая, что "президент США Байден должен очень ясно дать понять, что США готовы, а что не готовы терпеть. У него также должен быть план реагирования в ситуации, когда противник отказывается слушать". Источник: The Washington Post