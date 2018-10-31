Русский мужик может убить, и никто его не остановит

Путин не раз отмечал особую красоту и гордость, которыми наделены российские женщины, пишет швейцарское издание Berner Zeitung. Но, как явствует из доклада, подготовленного правозащитной организацией Human Rights Watch, в обычной жизни им приходится несладко.

"Когда Ирину впервые избил муж, успешный московский инженер, друзья и родственники советовали ей потерпеть и подождать, пока все уладится; может, это она сама его и "спровоцировала". В конце концов Алексей избил Ирину так, что она оказалась в больнице с травмами головы, а все ее тело было покрыто синяками и ссадинами. Она подала на развод, однако судья настаивал на том, что она должна помириться с супругом", - повествует швейцарское издание.

С тех пор Ирина несколько раз оказывалась с побоями в больнице, написала восемь заявлений в полицию - но разбирательств никаких не было. Она решила нанять адвоката, однако судья не признал ни одного из выдвинутых обвинений - Алексей отделался 120 часами общественных работ. "Ирина готовит иск в Европейский суд по правам человека", - сообщает автор публикации Цита Аффентрангер.

"Я могу тебя убить, и никто меня не остановит" - так называется доклад, подготовленный правозащитной организацией Human Rights Watch, в которой помимо судьбы Ирины описываются судьбы десятков других российских женщин.

"36-летней Яне из Орла повезло меньше. Она позвонила в полицию, моля защитить ее от распускающего руки мужа. Сотрудница полиции посоветовала ей больше не звонить - они все равно не приедут". Когда женщина в отчаянии прокричала в трубку, что муж ее убивает, на том конце провода с сарказмом ответили: "Не беспокойтесь, когда он вас убьет, мы выедем "на труп". Через 40 минут Яна была мертва, рассказывают правозащитники.

Вместо того чтобы принять закон по противодействию домашнему насилию, российские парламентарии смягчили действующее законодательство: "теперь домашнее насилие в России классифицируется не как преступление, а как нарушение общественного порядка - при условии, что не будут сломаны кости и случаться подобное будет не чаще раза в год. За домашнюю агрессию предполагается штраф, который выплачивается нередко с совместного счета. Или вообще самой женщиной".

По словам автора доклада, правозащитницы Юлии Горбуновой, мужчину, поднимающего на женщину руку, ждут последствия, сравнимые по суровости со штрафом за парковку в неположенном месте. "Женщины рассказывают, что их мучители всегда уверены в том, что их жертве никто не придет на помощь". Даже полицейские признают, что новый вариант закона связывает их по рукам: "мы можем закрыть его на ночь в камере, чтобы он проспался. Но потом он возвращается домой, и часто уже через пару дней женщина забирает заявление", - говорит один полицейский.

"Многие российские женщины зависят от мужей - особенно тогда, когда в семье есть дети. В России невозможно просто так снять квартиру: арендовать квартиру либо очень сложно, потому что их нет, либо очень дорого. Большинство семей живут в двухкомнатных квартирах со старшим поколением", - пишет автор. Существуют так называемые государственные "дома для женщин". Правда, только в крупных городах, и, чтобы оформить туда заявку, нужно собрать кипу документов. Судьба многих женщин - получить отказ в размещении в таком заведении и вернуться домой к своему мучителю, констатирует в заключение журналистка.