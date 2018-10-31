Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - все они уже объявили о том, что примут участие в борьбе за пост председателя ХДС, что почти автоматически сделает их кандидатами в будущие канцлеры ФРГ. Действующий премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет также фигурирует в качестве потенциального кандидата на пост председателя партии, однако о своих амбициях еще не объявил, говорится в статье на сайте Bild.

Конечно, признает издание, подобный вопрос выглядит неуместно, и все же. Можно ли стать канцлером, если ты, например, гей?

"Министр здравоохранения Йенс Шпан открыто объявил о том, что он гомосексуалист, а в конце 2017 года сочетался браком со своим партнером", - сообщает автор статьи.

"Я не стремлюсь проводить политику, лоббирующую интересы представителей сексуальных меньшинств, а, будучи экспертом в сфере здравоохранения, хочу решать актуальные проблемы в этой области", - заявил министр.

Как напоминает таблоид, в прошлом году за концепцию "брака для всех" высказались 75% немцев. "Правительства как в Люксембурге, так и в Ирландии возглавляют геи. Германия на очереди?" - задается вопросом автор.

Профессор берлинского Свободного университета Оскар Нидермайер, занимающийся исследованием политических партий, указывает на то, что "сексуальная ориентация Шпана, похоже, не вызывает никаких трудностей внутри партии. Но здесь следует соблюдать осторожность: Берлин - не вся Германия, и несмотря на то, что, согласно опросам, большинство жителей страны вроде бы не против канцлера с такой ориентацией, предвзятость все-таки может сыграть свою роль - особенно среди представителей более старшего поколения".

А что, если канцлером будет миллионер? - размышляет издание. Фридрих Мерц, в прошлом глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС, оставил активную политику, переключившись на адвокатскую работу. По разным оценкам, если он станет председателем ХДС и, соответственно, канцлером, он должен будет отказаться примерно от 1 млн евро годового дохода, сообщается далее.

Исполнительный директор института изучения общественного мнения Emnid Клаус-Петер Шеппнер считает, что "близость Мерца к экономическому истеблишменту может ослабить ХДС, отдалив ее от политической и социальной концепции партии центра". Это, в свою очередь, усилит позиции СДПГ и зеленых.

Может ли рассчитывать на должность канцлера кандидат с двойной фамилией? "Пока Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоила карьеру в ХДС, ее муж занимался воспитанием троих детей. Кроме того, она сделала выбор в пользу двойной фамилии. Что угодно, только не традиционная модель семьи, пропагандируемая традиционными партиями", - отмечает автор.

По мнению эксперта по гендерной политике Ингрид Курц-Шерф, двойные фамилии уже давно стали нормой для того социального слоя, к которому обращается ХДС. Сверхконсервативная прослойка, которая отрицает подобные модели, на исход выборов не повлияет.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет говорит на рейнском диалекте. Может ли это стать препятствием в достижении амбициозных политических целей?

"Во главе правительства 16 лет стоял Коль, который говорил на пфальцском диалекте, Аденауэр, 14 лет занимавший канцлерский пост, тоже звучал по-рейнски. С этим проблем возникнуть не должно", - считает политолог Юрген Фальтер.