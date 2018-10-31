Критик Путина борется за то, чтобы остаться в Канаде, и опасается за свою безопасность в случае депортации в Россию

"Громогласная противница российского правительства, опасающаяся за свою жизнь, заявляет, что Канада вот-вот отдаст ее в руки тайной полиции президента Путина", - пишет в статье, опубликованной на сайте CBC News, корреспондент информагентства The Canadian Press Джим Бронскилл.

"Российский ученый Елена Мусихина и ее сторонники умоляют правительство Трюдо разрешить ей остаться в Канаде по соображениям гуманности, причем времени остается в обрез. Мусихина полагает, что ее семья навлекла на себя недовольство российских властей тем, что осуждала военные вылазки Москвы на Украине и заявляла, что Россия незаконно аннексировала Крым", - говорится в статье.

"Вдобавок, говорит Мусихина, при ее исследовательской работе вскрылась информация о серьезных опасностях для окружающей среды и загрязнении от военной активности вокруг озера Байкал. Ее сторонники говорят, что полдюжины других исследователей и официальных лиц, которым было известно об этих данных, умерли при загадочных обстоятельствах, связанных с насилием. Собаку Мусихиной застрелили, а по ней самой были сделаны предупредительные выстрелы над ее головой. Российская ФСБ, служба внутренней безопасности - преемница советского КГБ, начала задавать вопросы", - пишет автор.

По данным журналиста, в 2015 году Мусихина и ее муж Михаил бежали из России, чтобы воссоединиться с дочерью, которая постоянно проживает в Канаде. Они безуспешно просили власти Канады предоставить им статус беженцев. Возможно, в следующий вторник их известят о дате депортации из Канады.