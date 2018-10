31 октября 2018 г. Кевин Поулсен | The Daily Beast Американцы - легкая добыча для российских троллей Данные Twitter показывают, что методы "Агентства интернет-исследований" сработали намного лучше в США, чем в России и странах Восточной Европы, где фабрика троллей набивала руку, пишет журналист The Daily Beast Кевин Поулсен. Показатели вовлеченности пользователей у твитов агентства на английском языке были в девять раз выше, чем у твитов на других языках. "И что примечательно, после президентских выборов 2016 года американцы покупались на российское вмешательство еще сильнее, чем раньше", - сообщает Поулсен. "Польша, Эстония, Украина, Грузия - все они знают, что Россия их преследует, - сказал бывший сотрудник "Агентства национальной безопасности" Райан Фокс. - Они культурно научены воспринимать Россию как угрозу, так что население в этом регионе настроено довольно скептически... В США условия для успеха были намного более благоприятные". Данные Twitter показывают, что за четыре года "Агентство интернет-исследований" получило в среднем 1,73 ретвита, лайка или ответа на каждый твит на языке, отличном от английского. Твиты на английском за тот же период получили в среднем 15,25 откликов. "Твиты, ориентированные на США, создавались так, чтобы заинтересовать все социальные и политические стороны в Америке. Некоторые аккаунты выдавали себя за крайне правых американцев, другие - за активистов левого толка или членов движения Black Lives Matter", - пишет Поулсен. "Доминировали аккаунты альтернативных правых, но после неожиданной победы Трампа на выборах российские пользователи, выдающие себя за афроамериканцев, пережили всплеск популярности, и общий уровень вовлеченности вырос еще больше: с 7,56 откликов на твит до 72,55 после 8 ноября 2016 года - несмотря на тот факт, что в общих чертах о российском вмешательстве в США было хорошо известно", - сообщает автор статьи. Наибольший вклад в американскую историю успеха троллей внесли уже существующие в США разногласия, считает Фокс. "Этот контент распространяется до сих пор, потому что очень хорошо находит отклик у разозленных людей с обеих сторон... Были использованы условия, в которых мы жили и живем", - сказал он. Источник: The Daily Beast