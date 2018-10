Хронобиология: почему после полудня опасность для вашей жизни возрастает

"Дэниэл Х. Пинк переступит порог больницы или пойдет на прием к врачу в послеполуденное время, только если это будет абсолютно неизбежно, если это будет буквально вопрос жизни и смерти", - пишет El Mundo. 54-летний Пинк - американский мыслитель, автор нескольких книг, старший редактор речей экс-вице-президента США Эла Гора, поясняет журналистка Ирене Эрнандес Веласко.

"По мнению Пинка, чем позднее час, тем опаснее входить в медицинские учреждения - это несет огромный риск для здоровья", - пишет издание. Пинк приводит примеры: "В послеобеденный период вероятность того, что пациент получит потенциально смертельную дозу анестезирующих препаратов, возрастает втрое. Смертность в первые 40 дней после операции намного выше среди пациентов, которые подверглись хирургическому вмешательству в послеполуденный период (по сравнению с теми, кого оперировали утром). После полудня в 26 раз выше вероятность того, что врачи пропишут ненужные антибиотики (такие рецепты способствуют развитию вирусов, резистентных к лекарствам). В послеполуденный период медики в 10 раз чаще пренебрегают мытьем рук, чем по утрам. В послеполуденный период при колоноскопии выявляется вдвое меньше полипов, чем по утрам".

Эти данные содержатся в книге Пинка "Когда? Секреты выбора идеального момента, подсказанные наукой" (When: The Scientific Secrets of Perfect Timing). Книга основана примерно на 700 научных исследованиях.

Газета приводит данные по судам: "В исследовании от 2011 года, где были проанализированы многочисленные решения двух израильских судов, на которые приходится рассмотрение примерно 40% прошений об УДО в стране, выяснилось, что в первые часы работы, с утра, судьи в 65% случаев выносили решения в пользу заключенных, а в последний час утра таких решений практически не было".

"Большинство людей по утрам даже ведет себя более нравственно: в утренние часы они меньше склонны врать", - замечает издание.

Согласно исследованию в Дании, анализ результатов годовых экзаменов за четыре года показал, что по утрам студенты получали гораздо более высокие оценки, чем после полудня.

"Неслучайно, что большая часть крупных катастроф, спровоцированных ошибками людей (например, Чернобыльская трагедия, авария на АЭС на Три-Майл-Айленде или катастрофа в Бхопале), произошли с часу до трех часов ночи", - уверяет Хуан Антонио Мадрид Перес, один из крупнейших испанских специалистов по хронобиологии (Мурсийский университет).

Что же происходит по мере того, как день движется к своему завершению? "На протяжении суток мозг работает не с одинаковой мощностью", - поясняет Пинк. "Нам известно, что в определенные моменты суток люди более бдительны. В эти моменты у нас возрастает способность сосредотачиваться на чем-то, не отвлекаясь. Примерно 80% людей - дневные существа, по утрам мы бдительнее. Но около 20% - существа вечерние, они становятся бдительнее днем и по вечерам. Очень важно знать, к какому типу людей принадлежишь ты сам и какими делами конкретно ты должен заниматься в конкретное время".

Издание напоминает, что все мы живем по внутренним "биологическим часам", а работа наших внутренних органов в разное время суток отличается особенностями: "ночью организм сам себя ремонтирует, для этого включается иммунная система". Профессор Мадрид указывает: "Исследования доказали, что вторичные негативные эффекты химиотерапии можно значительно смягчить, меняя ее суточный график".

Издание также указывает, что важно делать перерывы, особенно в послеобеденный период, и хорошо спать.

Газета предостерегает: "Не пытайтесь компенсировать недосып, выпивая чашку кофе сразу после пробуждения". Автор поясняет: кофеин препятствует выработке кортизола - гормона, повышающего нашу активность. В нормальной ситуации наш организм начинает выделять кортизол сразу после пробуждения. "Лучше выпить первую чашку кофе через час-полтора после пробуждения, когда выработка кортизола уже достигла пика и кофеин может творить чудеса", - заключает Пинк.