Власти Ватикана обнаружили останки, которые, возможно, прольют свет на исчезновение 15-летней девочки в 1983 году

Во вторник Ватикан сообщил, что при реконструкции здания, где находится резиденция папского нунция в Риме, были обнаружены человеческие кости, пишет EL PAÍS. Как утверждает журналист Даниэль Верду, все итальянцы одновременно подумали об одном и том же человеке. "Прокуратура Рима, которой руководит Джузеппе Пиньятоне, специализирующийся по делам мафии, объявила, что проверяет версию о том, что это останки несовершеннолетней Эмануэлы Орланди, пропавшей без вести 35 лет назад; ее исчезновение связывали с Ватиканом, мафией, спецслужбами и ложей "П-2", - говорится в статье.

"Девочка исчезла 22 июня 1983 года около 7 часов вечера, когда вышла с занятий музыкой (она играла на флейте) в здании, примыкающем вплотную к базилике Св. Аполлинария около площади Навона в Риме. Ей было 15 лет, ее отец, сотрудник Ватикана, работал с самим папой; с самого начала считалось, что ее похищением могли воспользоваться, дабы надавить на Святой Престол в связи с секретами, известными ее отцу", - говорится в статье.

Сейчас полиция проводит исследования, дабы установить по останкам возраст и пол умершего. Останки сопоставят с ДНК Эмануэлы и еще одной 15-летней девочки - Миреллы Грегори - которая бесследно исчезла в том же году. Вспоминая дело Орланди, газета замечает: "Никому никогда не удавалось отыскать ни ее, ни какой-то убедительный след. Но время от времени кто-нибудь уверял, что знает, где она находится".

В программе Chi l'ha visto на итальянском телевидении прозвучала фраза анонимного источника: "Чтобы больше узнать об Эмануэле, загляните в могилу Де Педиса и выясните, какую услугу он оказал кардиналу Полетти".

Журналист поясняет: "Де Педис - это Ренатино, главарь банды Ла-Мальяна - римской организации, наиболее похожей на мафию. Этот гангстер пожелал внести небольшое пожертвование (450 тыс. евро), чтобы его похоронили в склепе одной маленькой базилики. По случайному совпадению, к этому храму примыкает музыкальная школа, где потерялись следы Эмануэлы".

По настоянию родственников спустя несколько лет после передачи в 2012 году саркофаг был вскрыт. Там обнаружили тело Ренатино, а также многочисленные кости покойников из захоронения XVIII века, но останков Эмануэлы там не было. Между тем многие ассоциировали голос источника в передаче с кардиналом Полом Марцинкусом, экс-президентом Банка Ватикана.

"Сабрина Минарди, гражданская жена Ренатино, уверяла перед судом, что девочка была похищена и убита Де Педисом по приказу Марцинкуса, потому что ее отец Эркуле, сотрудник префектуры Папского двора, располагал документами, компрометирующими Ватикан, с которыми нечаянно ознакомился", - говорится в статье. В 1990 году Ренатино был расстрелян членами собственной банды.

Издание сообщает, что в резиденции нунция работал монсиньор Вергари - единственный прелат, который был под следствием по делу Орланди. "Священник, с которым Ренатино познакомился в тюрьме и пожертвовал ему 450 тыс. евро за разрешение похоронить себя в базилике Св. Аполлинария", - поясняет газета.