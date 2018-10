31 октября 2018 г. Бен Бомонт-Томас | The Guardian Фаррелл Уильямс требует, чтобы Дональд Трамп перестал крутить его музыку на своих митингах "Фаррелл Уильямс велел Дональду Трампу больше не ставить его музыку на митингах", - сообщает журналист The Guardian Бен Бомонт-Томас. Это произошло после того, как песня Фаррелла прозвучала на митинге спустя несколько часов после бойни в синагоге в Питтсбурге. "Фаррелл не давал и не даст вам разрешения на публичное исполнение либо иные способы трансляции или распространения каких-либо его музыкальных произведений, - сказано в письме поверенного звезды. - В день массового убийства 11 человек, которое совершил сумасшедший "националист", вы поставили его песню Happy ("Счастливый") перед толпой на политическом мероприятии в Индиане. В трагедии, которая произошла с нашей страной в субботу, не было ничего "счастливого", а вам не давали разрешения использовать эту песню в таких целях". Издание, со своей стороны, напоминает, что на митинге в Индиане Трамп резко осудил нападение в синагоге. Источник: The Guardian