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31 октября 2018 г.
31 октября 2018 г.

Бен Бомонт-Томас | The Guardian

Фаррелл Уильямс требует, чтобы Дональд Трамп перестал крутить его музыку на своих митингах

"Фаррелл Уильямс велел Дональду Трампу больше не ставить его музыку на митингах", - сообщает журналист The Guardian Бен Бомонт-Томас. Это произошло после того, как песня Фаррелла прозвучала на митинге спустя несколько часов после бойни в синагоге в Питтсбурге.

"Фаррелл не давал и не даст вам разрешения на публичное исполнение либо иные способы трансляции или распространения каких-либо его музыкальных произведений, - сказано в письме поверенного звезды. - В день массового убийства 11 человек, которое совершил сумасшедший "националист", вы поставили его песню Happy ("Счастливый") перед толпой на политическом мероприятии в Индиане. В трагедии, которая произошла с нашей страной в субботу, не было ничего "счастливого", а вам не давали разрешения использовать эту песню в таких целях".

Издание, со своей стороны, напоминает, что на митинге в Индиане Трамп резко осудил нападение в синагоге.

Источник: The Guardian


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