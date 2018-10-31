Уход Меркель - это потеря для Европы

"Уход Меркель с поста председателя партии сотрясает Брюссель: важные реформы в еврозоне могут застопориться", - пишет на страницах Handelsblatt Рут Бершенс.

"Финансовый кризис и драма Греции, европейский долговой кризис и натиск мигрантов: ни один другой глава правительства не провел ЕС через так много тяжелых, даже угрожающих существованию союза моментов, как Ангела Меркель. (...) Когда настолько важный для европейской политики игрок инициирует свой уход, это не может остаться без последствий для ЕС", - уверена журналистка.

"Многое зависит от того, кто станет ее преемником на посту председателя ХДС", - считает Гунтрам Вольф, директор аналитического центра Bruegel в Брюсселе. По его мнению, без поддержки будущего руководителя крупнейшей правительственной партии Меркель больше не сможет многое решать в Брюсселе.

Что касается потенциальных преемников Меркель, то, например, назначение на должность председателя ХДС Йенса Шпана может привести к тому, что Германия отстранится от важных интеграционных проектов в европейской политике, считает Вольф. "Шпан считается критиком миграционной политики канцлера. Запланированную реформу еврозоны он, возможно, тоже не поддержит", - говорится в статье.

"В связи с этим поэтапный уход Меркель может уже в краткосрочной перспективе повлиять на европейскую политику Германии. На саммите ЕС в декабре должно быть принято решение по одному из важных элементов реформы еврозоны: новой кредитной линии для находящихся в бедственном положении банков в размере 60 млрд евро. (...) Но сможет ли Меркель участвовать в принятии решения, если за несколько дней до этого на съезде ХДС новым председателем партии будет избран Йенс Шпан? - задается вопросом Бершенс. - В конце концов, для решения ей необходимо большинство в бундестаге и к тому же обязательная поддержка со стороны своей партии".

Окончательно невозможной, вероятно, станет при Шпане и реализация любимого проекта Эммануэля Макрона по созданию бюджета для еврозоны, полагает журналистка.

"Однако поэтапный уход Меркель вселяет в Европу неуверенность прежде всего по одной причине: беспрепятственное продвижение враждебно настроенных к ЕС популистских партий, о котором предостерег Макрон. (...) До выборов в Европарламент в мае остается уже немного времени. В этот период ЕС, собственно говоря, совсем не может позволить себе вакуума власти в Берлине", - констатирует Бершенс.

"Правда, нервничают и сами правые популисты, - отмечает журналистка. - По крайней мере, там, где они составляют правительство: для Польши, Венгрии, Чехии и Италии смена курса в европейской политике Берлина не лучшая новость".

"Возможно также, что преемник Меркель на посту председателя партии значительно сильнее будет настаивать на том, чтобы сократить объем денежных средств, выделяемых структурными фондами ЕС восточноевропейским странам, не принимающим беженцев", - пишет Бершенс в заключение.