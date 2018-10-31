Самые нелюбимые аэропорты мира

"Для спокойного путешествия самолет как средство передвижения - не всегда лучший выбор, - констатирует журналист немецкого издания Handelsblatt Тобиас Гюртлер. - Ежегодно публикуемый порталом AirHelp рейтинг показывает, какими аэропортами клиенты относительно довольны, а какими нет. Для этого AirHelp оценил качество аэропортов, опираясь на три критерия: пунктуальность, качество обслуживания при выходе на посадку и настроение пассажиров на основе анализа их сообщений в "Твиттере".

"Всего для актуального рейтинга был изучен 141 аэропорт, каждому из которых была присвоена оценка по шкале от 0 до 10. В самом верху списка находится в этом году международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар), который набрал 8,77 балла. Сразу за ним идут аэропорты Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69), Токио Ханеда (8,63) и аэропорт Кельн/Бонн (8,61)", - сообщает издание.

В рейтинге самых нелюбимых аэропортов мира 10-е место занял аэропорт Эйндховен в Нидерландах, доказывающий, что выгодные цены на билеты прилетающих сюда бюджетных авиалиний зачастую сопровождаются малоудовлетворительным обслуживанием, отмечает Гюртлер.

"Окружающая обстановка была удручающей, туалеты неисправны, а объявления по громкой связи вряд ли можно было понять", - жалуется в соцсети Facebook один из посетителей аэропорта Бордо-Мериньяк во Франции, занявшего 9-е место в рейтинге.

"Худший аэропорт во всем Евросоюзе. Тот, кто хочет начать или закончить свое путешествие стрессом, тому стоит приехать в Эдинбург", - приводит журналист мнение одного из пассажиров об аэропорте Эдинбург в Шотландии, который недавно даже был признан лучшим аэропортом во всей Великобритании. В рейтинге AirHelp он занял 8-е место.

Седьмую строчку в списке самых нелюбимых аэропортов мира занял украинский аэропорт Борисполь. Помимо больших проблем с пунктуальностью аэропорт "слишком мал для того, чтобы справляться с потоком людей в таком большом и часто посещаемом городе, как Киев". "Судя по комментариям в соцсетях, длительное ожидание и длинные очереди являются здесь обычным явлением - особенно в поздние часы", - передает Гюртлер.

На 6-м месте оказался аэропорт Манчестера в Англии. "В Google-отзывах речь идет о перегруженном персонале, длительном предполетном досмотре и отслужившей свой срок сантехнике", - говорится в статье.

На переполненные залы ожидания и нехватку мест для сидения жалуются пассажиры в аэропорту Стокгольм-Бромма в Швеции, занявшем 5-е место.

Аэропорт Париж-Орли во Франции занял 4-е место. "Некогда он был главной воздушной гаванью французской столицы. Затем в 1974 году появился аэропорт Париж-Шарль-де-Голль, который оказался в рейтинге не намного лучше, набрав 6,56 балла", - сообщает журналист.

"Любви к ближнему не стоит ждать пассажирам" и в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери, занявшем 3-е место, продолжает Гюртлер. В одном из отзывов аэропорт называют "ужаснейшим местом на Земле", другие пишут о "бесконечном ожидании" и "постоянном состоянии хаоса".

"Кажется, нигде больше нет такого числа разочарованных пассажиров, как в английской столице", - пишет журналист, отмечая "скверное настроение" пассажиров в аэропорту Станстед в Лондоне. В воздушной гавани, занявшей 2-е место, оставляют желать лучшего соблюдение расписания и обслуживание.

Первое место в рейтинге самых нелюбимых аэропортов мира занял аэропорт Кувейт. "Несмотря на расширение гейтов, ограниченное пространство аэропорта давно не справляется с растущим пассажирским потоком. К тому же здесь, кажется, лишь изредка работает Wi-Fi, а уровень пунктуальности оказался самым тревожным среди всех изученных аэропортов", - передает Handelsblatt.