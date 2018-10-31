С уходом Меркель "Запад остается без лидера"

Уход Ангелы Меркель из политики вызвал определенную панику в ЕС: "важные реформы в еврозоне могут застопориться", а популистские партии, враждебно настроенные к ЕС, получат возможность беспрепятственного продвижения. По мнению наблюдателей, теперь "лидером Европы по умолчанию" является президент Франции Эммануэль Макрон. Bild рассматривает потенциальных преемников Меркель: можно ли стать канцлером, если ты гей, миллионер или носитель диалекта?

"Уход Меркель - это потеря для Европы" - утверждает в заголовке немецкая газета Handelsblatt. По мнению автора материала Рут Бершенс, "важные реформы в еврозоне могут застопориться".

"Финансовый кризис и драма Греции, европейский долговой кризис и натиск мигрантов: ни один другой глава правительства не провел ЕС через так много тяжелых, даже угрожающих существованию союза моментов, как Ангела Меркель. (...) Когда настолько важный для европейской политики игрок инициирует свой уход, это не может остаться без последствий для ЕС", - уверена журналистка.

"Многое зависит от того, кто станет ее преемником на посту председателя ХДС", - считает Гунтрам Вольф, директор аналитического центра Bruegel в Брюсселе. По его мнению, без поддержки будущего руководителя крупнейшей правительственной партии Меркель больше не сможет многое решать в Брюсселе.

Что касается потенциальных преемников Меркель, то, например, назначение на должность председателя ХДС Йенса Шпана может привести к тому, что Германия отстранится от важных интеграционных проектов в европейской политике, считает Вольф. "Шпан считается критиком миграционной политики канцлера. Запланированную реформу еврозоны он, возможно, тоже не поддержит", - говорится в статье.

"В связи с этим поэтапный уход Меркель может уже в краткосрочной перспективе повлиять на европейскую политику Германии. На саммите ЕС в декабре должно быть принято решение по одному из важных элементов реформы еврозоны: новой кредитной линии для находящихся в бедственном положении банков в размере 60 млрд евро. (...) Но сможет ли Меркель участвовать в принятии решения, если за несколько дней до этого на съезде ХДС новым председателем партии будет избран Йенс Шпан? - задается вопросом Бершенс. - В конце концов, для решения ей необходимо большинство в бундестаге и к тому же обязательная поддержка со стороны своей партии".

Окончательно невозможной, вероятно, станет при Шпане и реализация любимого проекта Эммануэля Макрона по созданию бюджета для еврозоны, полагает журналистка.

"Однако поэтапный уход Меркель вселяет в Европу неуверенность прежде всего по одной причине: беспрепятственное продвижение враждебно настроенных к ЕС популистских партий, о котором предостерег Макрон. (...) До выборов в Европарламент в мае остается уже немного времени. В этот период ЕС, собственно говоря, совсем не может позволить себе вакуума власти в Берлине", - констатирует Бершенс.

"Правда, нервничают и сами правые популисты, - отмечает журналистка. - По крайней мере, там, где они составляют правительство: для Польши, Венгрии, Чехии и Италии смена курса в европейской политике Берлина не лучшая новость".

"Возможно также, что преемник Меркель на посту председателя партии значительно сильнее будет настаивать на том, чтобы сократить объем денежных средств, выделяемых структурными фондами ЕС восточноевропейским странам, не принимающим беженцев", - пишет Бершенс в заключение.

"Евросоюз нервничает и недоумевает, кто займет место Меркель" - сообщает в заголовке The New York Times.

Перспектива ухода Меркель вызвала определенную панику в сердцевине ЕС. "Она была бастионом, защищающим от напыщенных популистов, которые теперь руководят такими разными странами, как Италия, Венгрия и Польша", - пишет журналист Стивен Эрлангер.

"Что Европа будет делать без Меркель - вопрос не праздный, особенно когда национализм находится на подъеме, а европейская политика организуется, видимо, уже не согласно привычному спектру от левых до правых, а по принципу, кто за Европу, а кто против нее", - отмечает автор статьи.

Директор Европейского центра Карнеги Томаш Валашек отмечает, что "теперь лидером Европы по умолчанию, большой надеждой" является президент Франции Эммануэль Макрон. "Он последний, у кого есть сильный мандат и чутье на правильные действия", - сказал Валашек. Но проблема с Макроном заключается в том, что сам по себе он недостаточно силен, чтобы продвигать свое амбициозное видение Европы - ему нужна поддержка Германии.

Некоторые европейские лидеры - например, Ярослав Качиньский в Польше и Виктор Орбан в Венгрии, - конечно, будут рады уходу Меркель, как и Трамп с Путиным, отмечает автор статьи.

"В ее лице уходит политик, который мог говорить на равных с лидерами Си, Трампом и Путиным и всегда представлял позицию ЕС. Потребуется время, прежде чем ее преемник достигнет такого положения", - написал журналист Süddeutsche Zeitung Маттиас Кольб.

Глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас выразил опасения в Twitter: "Эра Меркель близится к концу, и Запад и миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, остаются без лидера. США при Дональде Трампе устранились. Внимание Великобритании отвлечено. У Канады недостаточно средств. Макрон слишком слаб. Плохое предзнаменование для стабильности, процветания и свободы".

Вместе с тем и сама Меркель стала слабее. По предположению Валашека, ее уход "может на самом деле несколько выпустить пар из популистской волны".

По словам Йозефа Яннинга из Европейского совета по международным отношениям, Меркель уже не станет брать на себя ведущую роль в Европе. "Она знает, насколько эта игра неприглядна и как мало нынешние президенты и премьеры уважают бывших лидеров. Она не заинтересована в том, чтобы быть помощником своекорыстных лидеров", - сказал Яннинг.

Немецкое издание Bild рассматривает потенциальных преемников Меркель на посту канцлера. Можно ли стать канцлером, если ты, например, гей?

"Министр здравоохранения Йенс Шпан открыто объявил о том, что он гомосексуалист, а в конце 2017 года сочетался браком со своим партнером", - говорится в статье.

В 2017 году за концепцию "брака для всех" высказались 75% немцев. "Правительства как в Люксембурге, так и в Ирландии возглавляют геи. Германия на очереди?" - задается вопросом издание.

Профессор берлинского Свободного университета Оскар Нидермайер указывает на то, что "сексуальная ориентация Шпана, похоже, не вызывает никаких трудностей внутри партии. Но (...) Берлин - не вся Германия, и (...) предвзятость все-таки может сыграть свою роль - особенно среди представителей более старшего поколения".

А что, если канцлером будет миллионер? - размышляет издание. Фридрих Мерц, в прошлом глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС, переключился на адвокатскую работу. Став председателем ХДС и канцлером, он должен будет отказаться от 1 млн евро годового дохода.

Исполнительный директор института изучения общественного мнения Emnid Клаус-Петер Шеппнер считает, что "близость Мерца к экономическому истеблишменту может ослабить ХДС, отдалив ее от политической и социальной концепции партии центра". Это, в свою очередь, усилит позиции СДПГ и зеленых.

Может ли рассчитывать на должность канцлера кандидат с двойной фамилией? "Пока Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоила карьеру в ХДС, ее муж занимался воспитанием троих детей. Кроме того, она сделала выбор в пользу двойной фамилии. Что угодно, только не традиционная модель семьи, пропагандируемая традиционными партиями", - отмечает автор.

По мнению эксперта по гендерной политике Ингрид Курц-Шерф, двойные фамилии уже давно стали нормой для того социального слоя, к которому обращается ХДС. Сверхконсервативная прослойка, которая отрицает подобные модели, на исход выборов не повлияет.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет говорит на рейнском диалекте. Может ли это стать препятствием в достижении амбициозных политических целей? Политолог Юрген Фальтер вспоминает канцлеров Коля и Аденауэра, говоривших на рейнском диалекте: "С этим проблем возникнуть не должно".