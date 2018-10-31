Идеальный интервал между рождением ребенка и следующей беременностью

"Американские ученые изучили, когда организм женщины снова готов к рождению следующего ребенка", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Ученые из Университета Британской Колумбии и Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали данные 148544 женщин, родивших более одного ребенка. Результат: 12-18 месяцев представляются идеальным временным промежутком между рождением ребенка и новой беременностью", - передает автор публикации.

"Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Internal Medicine, при беременности, наступившей менее чем через 12 месяцев после рождения ребенка, возникало больше рисков, причем для женщин любого возраста, - отмечает издание. - Риски для матерей были обнаружены только у женщин старше 35 лет. Риски для ребенка возникли у всех женщин, забеременевших менее чем через 12 месяцев после родов, но в первую очередь у женщин в возрасте от 20 до 34 лет".

"Результаты исследования особенно важны для женщин постарше, так как они склонны к тому, чтобы сокращать срок между беременностями и зачастую делают это намеренно", - подчеркнула главный автор исследования Лаура Шуммерс.

"У женщин старше 35 лет, забеременевших спустя полгода после предыдущих родов, ученые обнаружили риск материнской смертности или тяжелой заболеваемости, равный 1,2% (12 случаев на 1 тыс. беременностей). У тех, кто подождал 18 месяцев, риск сократился до 0,5%. (...) У более молодых женщин, забеременевших спустя полгода после родов, ученые выявили риск преждевременных родов, равный 8,5% (85 случаев на 1 тыс. беременностей). У тех молодых женщин, которые подождали 18 месяцев, риск сократился до 3,7%", - сообщает издание.