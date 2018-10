31 октября 2018 г. Стивен Эрлангер | The New York Times Евросоюз нервничает и недоумевает, кто займет место Меркель Перспектива ухода Ангелы Меркель вызвала определенную панику в сердцевине ЕС. Меркель, может, и теряет популярность и ее влияние слабеет, но те, кто верил в мечту о все более тесном союзе, считали ее надежной и приверженной Европе и европейским ценностям. "Она была бастионом, защищающим от напыщенных популистов, которые теперь руководят такими разными странами, как Италия, Венгрия и Польша", - пишет журналист The New York Times Стивен Эрлангер. "Что Европа будет делать без Меркель - вопрос не праздный, особенно когда национализм находится на подъеме, а европейская политика организуется, видимо, уже не согласно привычному спектру от левых до правых, а по принципу, кто за Европу, а кто против нее", - отмечает автор статьи. "Она создавала ощущение, что кто-то контролирует ситуацию и на него можно рассчитывать, - сказал Ян Техау, директор европейской программы Германского фонда Маршалла. - Благодаря ей была уверенность в том, что Германия - резервная мощность в Европе, на которую можно полагаться. Хотя она совершала ошибки, на Меркель можно было положиться, даже если она вам не нравилась". Директор Европейского центра Карнеги Томаш Валашек отмечает, что "теперь лидером Европы по умолчанию, большой надеждой" является президент Франции Эммануэль Макрон. "Он последний, у кого есть сильный мандат и чутье на правильные действия", - сказал Валашек. Но проблема с Макроном заключается в том, что сам по себе он недостаточно силен, чтобы продвигать свое амбициозное видение Европы - ему нужна поддержка Германии. Некоторые европейские лидеры, конечно, будут рады уходу Меркель, отмечается в статье. Польский политик Ярослав Качиньский демонизирует канцлера из-за вопроса с мигрантами и поддержки "Северного потока-2", а греки обвиняют ее в финансовом удушении их страны. "Премьер Венгрии Виктор Орбан выставил себя в качестве "анти-Меркель" на европейских выборах в мае и наряду с новыми популистскими лидерами в Италии критикует санкции против России, но пока не заблокировал их продление", - пишет Эрлангер. Уходу Меркель, вероятно, будут рады и Трамп с Путиным, отмечает автор статьи. "Трамп вздохнет с облегчением, но в основе своей отношения не изменятся. И Путин, я думаю, будет доволен. Сохранение санкций против России было ее [Меркель] личным триумфом", - сказал Валашек. "В ее лице уходит политик, который мог говорить на равных с лидерами Си, Трампом и Путиным и всегда представлял позицию ЕС. Потребуется время, прежде чем ее преемник достигнет такого положения", - написал журналист Süddeutsche Zeitung Маттиас Кольб. Глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас выразил опасения в Twitter: "Эра Меркель близится к концу, и Запад и миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, остаются без лидера. США при Дональде Трампе устранились. Внимание Великобритании отвлечено. У Канады недостаточно средств. Макрон слишком слаб. Плохое предзнаменование для стабильности, процветания и свободы". Вместе с тем и сама Меркель стала слабее. По предположению Валашека, ее уход "может на самом деле несколько выпустить пар из популистской волны". По словам Йозефа Яннинга из Европейского совета по международным отношениям, Меркель уже не станет брать на себя ведущую роль в Европе. "Она знает, насколько эта игра неприглядна и как мало нынешние президенты и премьеры уважают бывших лидеров. Она не заинтересована в том, чтобы быть помощником своекорыстных лидеров", - сказал Яннинг. Источник: The New York Times